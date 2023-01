YouTube: su Music la nuova interfaccia per la Libreria. Novità per i creators

Ascolta questo articolo

Uno dei fiori all’occhiello di Alphabet – Google, ovvero YouTube, ha appena annunciato diverse novità di supporti ai creators, ma anche rilasciato un’attesa miglioria per lo spin-off Music.

Nell’ultimo anno YouTube Music ha ricevuto diversi cambiamenti a Home, Now Playing ed Explore (ex hotlists), tra cui un ritocco per il layout delle impostazioni sui device dal grande schermo e uno per l’interfaccia utente dei controlli multimediali. Purtroppo la Libreria è rimasta la stessa di quando questo spin-off ha esordito, nel 2018. Nelle scorse ore, dopo i test eseguiti brevemente in quel di Agosto, è finalmente partita la distribuzione dell’interfaccia utente rivisitata per la Libreria.

In distribuzione su Android, con la versione 5.38, e su iOS, con la versione 5.39, la nuova interfaccia della libreria mette da parte l’elenco delle categorie e delle attività recenti: l’aspetto, ora più pulito, porta a un immediato accesso verso i contenuti (tra cui playlist, album e brani).

Da un menu a discesa in alto, o dalla stessa scheda Libreria posta nella barra in basso, è possibile accedere a un poker di 4 differenti visualizzazioni, rappresentate da Libreria, Download, Caricamenti e File del dispositivo. In alto a destra, nella scheda libreria si trovano le voci Trasmetti (Cast), Cerca, Account ma, soprattutto, Cronologia e, in tal modo, non si deve più entrare nel menu dell’account per consultare l’elenco dei brani riprodotti di recente.

Per aiutare l’utente nell’affinare i risultati della ricerca, nella stessa zona si trovano poi i chip filtro, tra i quali quelli riguardanti talune categorie, come Album, Artisti, Canzoni, Playlist. Selezionando i filtri Playlist, Canzoni, Album, si innesca un altro filtro, ovvero Scaricati, mentre selezionando Artisti è possibile far ricorso anche al filtro Abbonamenti.

Ricorrendo ai menu a discesa collocati sotto i chip filtranti, in YouTube Music è possibile riordinare i risultati nella scheda Libreria per ordine alfabetico dalla A alla Z, e per parametri come Aggiunti di recente, Attività recenti, o Riprodotti di recente. Il pulsante di azione mobile, FAB o Floating Action Button, della scheda consente l’aggiunta a una nuova playlist ma, adoperando un chip filtro, passa a consentire la riproduzione casuale “Shuffle all“.

L’account ufficiale Creator Insider ha annunciato diverse novità per i creators. Innanzitutto, i dati utili a capire “come ogni video e formato video sta contribuendo alla crescita del tuo canale YouTube“, già presenti in YouTube Analytics, ora vengono messi a disposizione in primo piano anche in YouTube Studio. Sull’app YouTube Studio arriva poi la una visualizzazione che consentirà di filtrare il proprio pubblico in base al tipo di video (es. Live streaming, Shorts) che guarda. Nella modalità avanzata di analisi, YouTube ora includerà anche la lunghezza dei contenuti e le miniature dei video.

Su Android arriva l’opzione che consentirà ai creatori degli Shorts, in fase di caricamento, di scegliere un fotogramma dello Short come miniatura per lo stesso. Con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione di nuovi membri, poi, si sta “sperimentando l’estensione dello scaffale di riconoscimento dei membri alle descrizioni dei video sui dispositivi mobili“.