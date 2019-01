YouTube: su iOS arriva lo swipe orizzontale tra i video. YouTube TV inizia a ricevere il Voice Remote

Secondo alcune recenti statistiche, il 70% del tempo passato a guardare video avviene da piattaforma mobile e, quindi, non stupisce che Google dedichi crescenti attenzioni alla sua applicazione “istituzionale” per Android e iOS. Nelle scorse ore, a conferma di tale assunto, alcune indiscrezioni hanno reso noto che sarebbe partito il roll-out di un’importante novità, testata almeno dalla scorsa estate (anche su Android), destinata a rivoluzionare il modo di switchare tra i contenuti: in più, l’arrivo del controllo vocale per la riproduzione dei video, su YouTube TV, segnerebbe un nuovo passo di avvicinamento ai device degli utenti.

Le riviste online 9to5Mac e TechCrunch, nello specifico, hanno confermato il rilascio su iOS, da parte di Google tramite attivazione da server remoto, di un sistema di navigazione in-app basato sull’uso delle gesture. Tale modalità di consultazione esemplificativa dei video, un po’ alla stregua di quanto avviene per le Storie di Instagram e Snapchat, prevederebbe lo swipe in orizzontale, a destra per avanzare verso il video suggerito successivo e, a sinistra, per tornare a quello precedente della cronologia. Inoltre, da quanto sembra, nel tornare al video antecedente, quest’ultimo – se abbandonato mentre era in riproduzione – riprenderà dall’esatto istante in cui era stato interrotto.

Probabilmente, in futuro potrebbero essere integrati anche gli swipe verso l’alto e verso il basso ma, nel frattempo, giova sapere che il sistema di swipe orizzontali – attualmente – è già in grado di funzionare sia con video che siano fruiti in verticale (modalità ritratto o portrait) che in orizzontale (modalità panoramica o landscape).

Secondo le fonti, YouTube proseguirà in settimana il rilascio – sui device della “Mela morsicata” – del sistema di navigazione tra i video della cronologia basato sugli swipe orizzontali e, in seguito, benché non siano pervenute conferme in tal senso, la stessa funzionalità potrebbe – a seconda dei feedback ottenuti – arrivare in breve tempo anche sulla piattaforma Android.

Già da tempo, invece, Google ha allestito una pagina di supporto che spiega nel dettaglio come funzionerà il nuovo meccanismo di “Voice Remote” per i video di YouTube: tale sistema, che consentirà con i comandi vocali l’avanzamento veloce dei filmati, o il riavvolgimento dei medesimi, il passaggi a specifici programmi, la regolazione del volume, l’avvio e la messa in pausa, sarebbe sul punto di arrivare sui terminali degli utenti – tramite l’applicazione YouTube TV – vista la crescente presenza di una notifica che avvisa proprio dell’avvenuta integrazione del sistema di “telecomando vocale”.