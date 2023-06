YouTube Music si prepara a sbarcare su Apple TV e smartwatch Garmin

YouTube Music, il servizio di streaming musicale di Google, sta pianificando di espandere la sua presenza su più piattaforme e di migliorare le sue integrazioni con i dispositivi di terze parti.

Fonti vicine al progetto hanno rivelato a 9to5Google che l’azienda sta lavorando per rilasciare app dedicate di YouTube Music per Apple TV e smartwatch Garmin. Inoltre, sta puntando a rafforzare le sue interazioni con HomePod e altri servizi come Sonos. YouTube Music è uno dei servizi musicali più popolari al mondo. Il servizio di Google è disponibile su varie piattaforme, tra cui Android, iOS, iPad e web. Inoltre, offre un’esperienza musicale all’interno dell’app principale di YouTube per le TV.

Non si ottengono le stesse funzionalità o esperienze simili ovunque, ma il servizio è accessibile su una moltitudine di dispositivi. Ma Google ora vuole rendere YouTube Music ancora più accessibile. Sta pianificando di lanciare un’app standalone per Apple TV. Il servizio musicale avrà la sua icona separata sulla schermata principale della TV e non richiederà più di passare tramite l’app di YouTube. Un’app dedicata per Google TV/Android TV potrebbe seguire a breve, anche se le fonti non sono sicure al riguardo. Google potrebbe voler mantenere le cose coerenti tra tutte le piattaforme TV.

Nel frattempo, Google sta cercando di costruire una più profonda integrazione di YouTube Music con HomePod, come fa Pandora. Come riporta il report, “quei servizi di terze parti possono essere impostati come predefiniti per i comandi vocali“. In linea con ciò, Apple ha annunciato il supporto di Siri per AirPlay su HomePod durante la sua conferenza annuale per gli sviluppatori WWDC 2023. Ha elencato YouTube Music come partner, quindi le cose potrebbero essere già progredite significativamente.

Google sta anche pianificando nuove app di YouTube Music per i dispositivi indossabili

Oltre alle piattaforme Apple, Google sta anche pianificando nuove app di YouTube Music per i dispositivi indossabili. Gli smartwatch Garmin sembrano essere il primo obiettivo. Lo store Connect IQ di Garmin ospita già alcune app popolari di streaming musicale, tra cui Spotify, Deezer e Amazon Music. Google sta perdendo alcuni potenziali utenti e abbonamenti non rendendo disponibile YouTube Music sullo store Connect IQ per i dispositivi Garmin. Google prevede anche di rilasciare app di YouTube Music per altre piattaforme indossabili. Nel frattempo, potrebbe aggiornare le app esistenti per WearOS e Apple Watch con nuove funzionalità, tra cui lo storage offline per quest’ultimo. La versione WearOS potrebbe ottenere la capacità di fungere da telecomando per YouTube Music sui telefoni Android. Purtroppo, non c’è nessuna conferma ufficiale da parte di Google su nessuno di questi piani presunti. L’azienda ha commentato che non ha “nulla da condividere al momento“.