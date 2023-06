YouTube Music: ora è più facile aggiungere brani alle playlist

YouTube Music si arricchisce di una nuova funzionalità che permette di aggiungere facilmente brani alle proprie playlist. Si tratta di un pulsante che appare nella schermata di riproduzione e che consente di selezionare una o più playlist a cui aggiungere il brano in ascolto.

Questa funzionalità era già presente in altre app musicali, come Spotify e Apple Music, ma mancava ancora in YouTube Music, che finora richiedeva di aprire il menu a tre puntini e scegliere l’opzione “Aggiungi alla playlist” per ogni brano. Il nuovo pulsante, che ha la forma di un simbolo “+” con una nota musicale, si trova accanto al pulsante “Mi piace” e al pulsante “Download” nella schermata di riproduzione.

Toccandolo, si apre una finestra che mostra le playlist create dall’utente e quelle suggerite da YouTube Music. Basta selezionare le playlist desiderate e confermare per aggiungere il brano.

Questa funzionalità è in fase di distribuzione per gli utenti Android e iOS di YouTube Music, ma potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Si tratta di un miglioramento che rende più semplice e veloce la gestione delle proprie playlist e che dimostra l’attenzione di YouTube Music verso le esigenze degli utenti.

YouTube Music è il servizio musicale di Google che offre l’accesso a milioni di brani, album, artisti e playlist, sia in modalità gratuita con annunci pubblicitari, sia in modalità premium con abbonamento mensile. YouTube Music offre anche la possibilità di ascoltare musica in background, scaricare brani offline e accedere a contenuti esclusivi. YouTube Music è in continua evoluzione e aggiunge periodicamente nuove funzionalità e miglioramenti. Tra le ultime novità, ci sono la possibilità di riprodurre i brani dalla schermata di blocco, la modalità offline intelligente che scarica automaticamente i brani preferiti dall’utente e la modalità mix che crea playlist personalizzate in base ai gusti musicali dell’utente.

YouTube Music è una delle app musicali più popolari e competitive sul mercato, grazie alla sua vasta offerta di contenuti, alla sua integrazione con YouTube e alla sua semplicità d’uso. Con l’aggiunta del pulsante per aggiungere brani alle playlist, YouTube Music diventa ancora più pratico e intuitivo per gli amanti della musica.