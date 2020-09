YouTube: moderazione e verifica fatti, layout per smart tv, novità playlist

YouTube, ammessi gli errori destati dalla moderazione automatizzata dei video, ha messo in campo diverse novità relative alle playlist, sulla piattaforma standard e in Music: in più, ha avviato il rilascio di un nuovo layout sulle smart TV, e rimosso un comodo trucchetto possibile su iOS 14.

La prima novità, relativa a YouTube, riguarda una serie di iniziative in tema di moderazione e verifica dei contenuti. Nello specifico, ricordando i motivi per i quali ha dovuto fare un maggior ricorso all’impiego degli algoritmi, Google ha spiegato che presto tornerà a spostare il baricentro della moderazione in mani umane, visto che – nel periodo di automazione (Aprile-Giugno) richiesto dall’emergenza coronavirus – c’è stata la rimozione di 11 milioni di video (il doppio del solito), con 320mila ricorsi, di cui la metà accettati. Volta a ridurre la mole di disinformazione che circola su YouTube, Google ha confermato l’arrivo anche in Europa, del fact check, attraverso pannelli recanti articoli scritti da fonti attendibili (BBC e Full Fact nello UK, BR24 e Correctiv in Germania) che compariranno non appena si effettueranno le ricerche su particolari argomenti (es. Covid-19).

Alquanto curiosa, seppur non ufficiale, è la novità emersa in relazione a iOS 14: sul nuovo OS Apple, che supporta il picture-in-picture di sistema, era possibile riprodurre i video di YouTube in una finestrella piccola, nel mentre si faceva altro. Google, forse per tutelare gli abbonati a Premium, ai quali è riservata la riproduzione dei video in background, ha disabilitato tale possibilità, col risultato che, da qualche giorno, gli utenti non riescono più ad attuare (su iPhone) il trucchetto (ancora possibile su iPad) che prevedeva la riproduzione dei video su Safari.

Decisamente interessanti, sul versante dell’esperienza diretta d’uso, sono anche le novità riguardanti le playlist. Su YouTube standard, entro l’8 Ottobre, secondo la pagina di supporto, sono destinate a sparire diverse funzioni relative alle raccolte, tra cui l’aggiunta automatica dei video, la rimozione dei doppioni, l’inserimento di note private ai video. Su YouTube Music, nell’ambito di un test che coinvolge pochi utenti sia lato web che lato mobile, la sezione My Mix comprensiva delle playlist personalizzate sui gusti dell’utente ora propone 7 playlist che, non più generiche, risultano suddivise per genere musicale.

Infine, la novità in relazione alla versione di YouTube destinata a girare su Fire TV e Android TV. A quanto pare, è in corso di roll-out una nuova interfaccia riguardante la finestra di riproduzione: in quest’ultima, il video rimane sempre in primo piano, anche quando si richiamano i controlli di gestione. Il layout, più sgombro, sposta il titolo – rimpicciolito – dal basso, sopra la barra di scorrimento, in alto, ed i pulsanti accessori (like/dislike, segnalazione video, aggiunta a una playlist, regolazione della qualità) rientrano tutti (meno il pausa/avvia/salta, sparito), con icone rimpicciolite, nel menu overflow dei 3 pallini incolonnati.