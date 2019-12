YouTube: in test la funzione per l’elenco delle collaborazioni ai video

Ormai da tempo YouTube attenziona i creators, basti pensare alla funzione (del Maggio 2018) che permetteva di includere automaticamente nella descrizione i ringraziamenti all’autore di una canzone (rendicontata come titolo e album di riferimento), o alla possibilità (del Novembre 2019) di includere degli annunci pubblicitari, da parte che di distribuiva servizi e prodotti, nel Feed in Home o in cima ai risultati di una ricerca.

A tali ed altre feature, presto si aggiungerà un’altra novità, attualmente in test sull’ultima versione androidiana del client per YouTube, scaricabile dal Play Store del robottino verde, o prelevabile dalla repository online di ApkMirror.

La nuova funzione, menzionata da Google in una pagina di supporto, e messa in risalto da AndroidPolice, si intitola “featured in this video“, e comparirà in calce a quei video nei quali siano inclusi più creators, in modo che gli utenti – senza doverne cercare per conto proprio i riferimenti o dover attendere che l’owner del canale li menzioni nella descrizione (a volte in modo disordinato, incompleto, o con elenchi troppo lunghi per la tessa) – possano facilmente venire a conoscenza di chi ha partecipato a un dato video, trovandosi nella menzionata sezione una panoramica completa di link ai rispettivi canali, con tanto di possibilità di iscrivercisi.

Il funzionamento della nuova funzione, battezzata “featured in this video”, sarà basato sull’applicazione di tag ai creators (per ora un numero limitato individuato in varie sezioni): a quel punto, gli algoritmi di Google, scandagliando la piattaforma della grande Y, ogniqualvolta avranno evidenza che un dato creator sia presente in un video al di fuori del proprio canale, ne includeranno i riferimenti nella sezione menzionata, in calce al video attenzionato, offrendo agli utenti dello stesso un rapido e intuitivo modo per seguire i propri beniamini.

Ad oggi, la funzionalità “featured in this video” risulta in sperimentazione nell’ambito di un test A/B, ovvero volto a raccogliere feedback dal ristretto numero di utenti che può già avvalersene: in caso di riscontri positivi, la novità sarà messa a disposizione di più utenti ma, nel frattempo, ci si può mettere nelle condizioni di essere scelti per il collaudo aggiornando l’app all’ultima release disponibile.