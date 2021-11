YouTube: in roll-out una nuova interfaccia in favore delle playlist

Ormai da diversi report, Google segnala come sia in enorme crescita la fruizione dei suoi video sulle smart TV: non stupisce, quindi, che su Google Home sia arrivato un telecomando virtuale col quale gestire gli apparecchi Android TV e Google TV, con quest’ultimo OS che ha guadagnato nuove schede nell’Ambient View e il supporto al multi-utente. Anche YouTube non si è sottratta a questa tornata di aggiornamenti dedicati agli apparecchi televisivi smart.

Secondo quanto anticipato da 9to5Google, e poi confermato anche dai programmatori di XDA Developers, Google ha aggiornato l’interfaccia che YouTube, su Google TV e Android TV, dedica alle playlist: in genere, un ritocco dell’interfaccia può essere meramente estetico ma, in questo caso, assume anche una valenza funzionale. In precedenza, infatti, le playlist avevano un particolare comportamento per il quale bastava “toccarle” per avviarne la riproduzione completa.

La nuova interfaccia della piattaforma YouTube per grandi schermi, invece, reca a destra l’elenco ordinato dei video e, a sinistra, pone alcuni comandi sui quali si può intervenire: nello specifico, vi è il pulsante “Riproduci tutto” (lett. “Play all”) che riproduce la playlist come la si vede a destra. Il comando sottostante, “Loop“, permette di scegliere un video da riprodurre ininterrottamente, cioè a ripetizione, finché lo si desidera gustare.

In fondo a sinistra, vi è il comando “Salva nella Libreria” (lett. “Save to Library”) che si occupa di salvare quanto scelto nella propria selezione di video preferiti, magari per una più comoda quanto successiva fruizione.

La novità risulta presente sulla versione 2.15.006 di YouTube, che è l’ultima messa a disposizione per Google TV e YouTube TV. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato, per esempio, d’aver avuto la nuova interfaccia di cui sopra anche nella release 2.1.498 di YouTube per smart TV Samsung: ciò farebbe quindi pensare che la novità appena rendicontata possa essere in realtà legata, più che a una specifica release dell’app, ad una sessione di attivazioni da server remoto.