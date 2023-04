YouTube: in roll-out l’interfaccia a carosello per le playlist della Raccolta

Una delle cose che più è rimasta intonsa su YouTube, il noto streaming service di Google, è la sezione della Libreria, altresì nota come Raccolta che, proprio in queste ore, sta ricevendo alcuni cambiamenti.

Diversi utenti su Android e iOS, in particolare, stanno ricevendo, certo installando l’ultima versione della piattaforma, ma anche grazie a una qualche attivazione da server remoto, una nuova interfaccia per la Raccolta nell’applicazione di YouTube. In precedenza, le playlist venivano presentate con un elenco molto lungo che, se da una parte permetteva di averle tutte a disposizione, dall’altro richiedeva spesso lunghi scrolling e occupata troppo spazio.

Il nuovo layout gestisce meglio gli spazi per la presentazione dei contenuti e risulta più corto. Questo perché al posto del precedente elenco, dopo la Cronologia e gli eventuali Canali Primetime cui si sia abbonati, ora c’è un carosello a scorrimento orizzontale, da sinistra verso destra. Tale carosello presenta un totale di dieci playlist: si parte con quella dei video da guardare più tardi, seguita da quella dei video che hanno ricevuto da noi dei “Mi piace” (Like). In seguito ci sono altre otto playlist, appunto sino ad arrivare a dieci.

Nel caso l’utente abbia più di dieci playlist, comparirà un pulsante in alto a destra con la scritta “Visualizza tutti” (View all): toccando questo pulsante comparirà un elenco verticale di tutte le nostre playlist, che potremo ordinare per ordine alfabetico o cronologico (in ordine di aggiunta). In fondo alla sequenza delle playlist orizzontali, YouTube ha collocato la voce “Nuova Playlist” mentre, in fondo all’elenco verticale, c’è scritto “Crea nuova playlist“. Al di là della denominazione, la funzione di questi pulsanti è la stessa e permette di aggiungere dei video guardati di recente a una nuova playlist.

Tornando al carosello delle playlist, sotto quest’ultimo ci sono i pulsanti per i propri video, per quelli scaricati in ottica di fruizione off-line, e i propri film, acquistati o acquistabili dopo aver sfogliato quelli disponibili. Al momento, in assenza di comunicati ufficiali, non è chiaro se questa novità sia un roll-out, come probabile che sia, o se si tratti di un test.