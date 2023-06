YouTube e l’intelligenza artificiale per il doppiaggio dei video

YouTube è la piattaforma di streaming video più popolare al mondo, con miliardi di utenti che guardano ogni giorno contenuti di ogni genere e lingua. Per rendere i video più accessibili e fruibili a un pubblico globale, YouTube sta lavorando con Aloud, una startup nata dall’incubatore Area 120 di Google, per offrire un servizio di doppiaggio basato sull’intelligenza artificiale.

Il servizio di Aloud si basa su un algoritmo che trascrive automaticamente l’audio del video originale, lo traduce in altre lingue e genera una voce sintetica che lo doppia. Il creatore del video può revisionare e modificare il testo trascritto e tradotto, scegliere la lingua e il tono della voce doppiante e pubblicare il video doppiato su YouTube. Il vantaggio di questo servizio è che permette ai creatori di raggiungere una platea più ampia, superando le barriere linguistiche e culturali, senza dover investire tempo e denaro in doppiatori umani o sottotitoli. Inoltre, il servizio di Aloud si integra con YouTube, facilitando il processo di doppiaggio e la sua distribuzione.

Il servizio di Aloud è ancora in fase di test con centinaia di creatori selezionati da YouTube, e al momento supporta solo quattro lingue: inglese, spagnolo, portoghese e indonesiano. Tuttavia, Google ha annunciato che presto ne aggiungerà di nuove e che sta lavorando per migliorare la qualità e la naturalezza della voce sintetica.

L’obiettivo finale è quello di creare un doppiaggio che sia il più possibile fedele alla voce e all’espressione del creatore originale, e che sia sincronizzato con il movimento delle labbra. Per fare questo, Google sta sfruttando le sue competenze in intelligenza artificiale, machine learning e sintesi vocale. YouTube e Aloud non sono i soli a puntare sul doppiaggio con l’intelligenza artificiale. Esistono infatti altre aziende e progetti che offrono soluzioni simili, come Lovo, Synthesia, Papercup e Resemble AI.

Queste soluzioni promettono di rivoluzionare il settore del doppiaggio, rendendolo più economico, veloce e personalizzabile. Tuttavia, il doppiaggio con l’intelligenza artificiale presenta anche delle sfide e dei rischi. Innanzitutto, c’è il problema della qualità e dell’accuratezza della traduzione e della voce sintetica, che possono influire sulla comprensione e sull’emozione del messaggio. Inoltre, c’è il rischio di perdere l’autenticità e l’identità del creatore originale, che potrebbe essere sostituito da una voce generica o falsificata. Infine, c’è il rischio di violare i diritti d’autore o la privacy dei creatori o dei doppiatori umani.

Per questi motivi, il doppiaggio con l’intelligenza artificiale richiede una regolamentazione etica e legale, che tuteli i creatori, i doppiatori e gli spettatori. Inoltre, richiede una collaborazione tra umani e macchine, che sappiano integrare le loro capacità e rispettare le loro differenze. Il doppiaggio con l’intelligenza artificiale è una tecnologia innovativa e promettente, che può aprire nuove opportunità per i creatori e gli spettatori di YouTube. Tuttavia, è anche una tecnologia complessa e delicata, che richiede responsabilità e consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti.