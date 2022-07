YouTube: da oggi è possibile riprodurre in loop i capitoli

Ascolta questo articolo

Dopo le ultime novità in fatto di modalità picture-in-picture e selezione multipla. è di nuovo tempo di migliorie per YouTube, con la piattaforma di streaming multimediale di Google che, avviato il rilascio progressivo di una funzione lungamente attesa e ambita, ha incominciato anche a implementare un piccolo restyling lato mobile, in modo da conferire alla piattaforma sugli smartphone un aspetto più delicato e nel complesso armonico.

Nel Giugno del 2021, YouTube introdusse lato mobile una funzione già presente sul web, ovvero la possibilità di riprodurre i video in loop in modo del tutto automatico, semplicemente premendo un pulsante.

In tal modo, l’utente poteva finalmente dedicarsi nel fare altro, mentre in sottofondo si riproduceva il proprio brano preferito. Ora, dopo averne testato il funzionamento sin dallo scorso Gennaio, quando ne vennero avvistate le tracce nel codice applicativo della piattaforma per Android (release 17.01.36), YouTube ha incominciato a rilasciare, tramite attivazioni progressive da server remoto, sia lato mobile che su desktop, una funzione similare, che permette di riprodurre in loop i singoli capitoli.

La nuova funzione, che permette di focalizzarsi meglio ad esempio sulla specifica parte di un tutorial, interviene sul menu dei capitoli che, in precedenza, permetteva solo di condividere i singoli capitoli: ora, col nuovo update, accanto all’icona dello share, vi è quella delle doppie frecce contrapposte, intervenendo sulla quale, alla fine di un dato capitolo, la riproduzione riprende dal suo inizio, e non dall’inizio del video complessivo. Sempre intervenendo sulla stessa icona, previa nuova pressione della stessa, l’utente potrà poi uscire dalla modalità per la riproduzione in loop di un dato capitolo.

Da un’altra fonte, invece, è arrivata la scoperta di come, da circa una settimana, sia in distribuzione lato mobile, per ora in favore di pochi utenti, una nuova interfaccia. Tale restyling riguarderebbe la parte che si trova sotto il video e contemplerebbe pulsanti arrotondati per le funzioni Condividi, pollice su, pollice giù, etc, come pure per i Commenti. Nell’ambito di tale rivisitazione, occupando quello che attualmente è il posto dedicato al pulsante “Iscriviti”. l’icona delle notifiche va a posizionarsi di fronte ai dettagli del Canale.