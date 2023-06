YouTube contro gli adblocker: un esperimento controverso

YouTube sta testando un nuovo sistema per rilevare e bloccare gli utenti che usano adblocker, ovvero software che impediscono la visualizzazione delle pubblicità sui video. Questa mossa potrebbe avere conseguenze importanti per i creatori di contenuti e per i consumatori, i quali ultimi potrebbero dover scegliere tra accettare le pubblicità o pagare un abbonamento a YouTube Premium.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, YouTube starebbe mostrando un messaggio di errore quando si tenta di guardare un video con un adblocker attivo. Il messaggio dice: “Un errore si è verificato. Riprova più tardi“. Alcuni utenti hanno anche segnalato che il messaggio compare anche se si disattiva l’adblocker, il che suggerisce che YouTube stia usando qualche altro metodo per identificare gli utenti che lo usano.

YouTube non ha confermato ufficialmente il test, ma ha dichiarato a The Verge che “sta sempre testando nuove funzionalità e miglioramenti per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri utenti”.

Tuttavia, non è chiaro se il test sia limitato a una certa regione o a un certo tipo di adblocker, né se sia destinato a diventare una funzione permanente. Il motivo dietro questa mossa di YouTube potrebbe essere quello di aumentare le entrate pubblicitarie, che sono la principale fonte di guadagno per la piattaforma e per i creatori di contenuti. Infatti, gli adblocker riducono il numero di visualizzazioni e di click sulle pubblicità, diminuendo così i ricavi per YouTube e per i suoi partner.

Inoltre, YouTube potrebbe voler incentivare gli utenti a sottoscrivere YouTube Premium, il servizio a pagamento che offre video senza pubblicità, musica in streaming e altri vantaggi. Tuttavia, questa mossa potrebbe anche avere degli effetti negativi per YouTube e per i suoi utenti. Da una parte, gli utenti potrebbero reagire negativamente al divieto di adblocker, considerandolo una violazione della loro libertà di scelta e della loro privacy.

Alcuni utenti potrebbero anche decidere di abbandonare YouTube o di cercare altri modi per evitare le pubblicità, come usare VPN o browser alternativi. Dall’altra parte, i creatori di contenuti potrebbero perdere una parte del loro pubblico e della loro fedeltà, se gli utenti si sentono frustrati o costretti a pagare per vedere i loro video. In definitiva, YouTube sta testando un nuovo sistema per bloccare gli adblocker, ma non è ancora chiaro se si tratti di un esperimento temporaneo o di una strategia definitiva. Questa mossa potrebbe avere delle implicazioni significative per la piattaforma, per i creatori di contenuti e per i consumatori, che dovranno probabilmente adattarsi a un nuovo scenario.