YouTube: avvistato un curioso test sulla barra d’avanzamento dei video

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento tenutosi in India, Google for India, Mountain View ha annunciato diverse novità per migliorare la fruizione dei video, come la ricerca testuale nei video, per trovare subito il punto d’interesse senza dover scorrere i capitoli o doversi sorbire l’intero (magari) lungo video, e il supporto all’audio multi-lingua, per ora sui contenuti sanitari, molto utile nei paesi in cui la popolazione parla diversi idiomi, come appunto nell’immenso continente indiano (ma anche in Africa, Cina, etc).

Le novità relative a YouTube, però, non sembrano essersi arrestate, almeno a giudicare da una notizia riportata dai colleghi di 9to5google: nello specifico, su uno dei device della redazione è stato notato un curioso comportamento del player: in modalità normale, con sfondo / tema bianco, rimane la classica barra di avanzamento in rosso. Diversamente, impostando il tema scuro, o adeguandosi allo stesso di sistema, la barra di avanzamento risulta essere cadenzata in bianco – grigio e non riflette la quantità di video caricato (col segmento in cui ci si trova al momento ingrandito).

Toccando per far apparire i controlli, o lo scrubber, si torna però al comportamento classico, cioè quello avvistato su tema chiaro con la barra che torna rossa e “dinamica”.

Considerando che tale curioso cambiamento sembra concentrato solo sul player, col rosso che rimane in tutte le altre aree, compreso il feed, l’ipotesi fatta è che possa trattarsi di qualcosa legato al miglioramento della visualizzazione dei video nel player stesso. Nel contempo, la novità di cui sopra sembra assai poco diffusa e rilasciata e quindi è difficile ipotizzare se si tratti dell’avvio di un test A/B, per mettere a confronto design diversi.

Un’altra ipotesi fatta, invero, è che si tratti di un roll-out ancora alle prime armi, col rosso destinato a rimanere sulla barra d’avanzamento su sfondo-tema bianco in quanto ciò dovrebbe distrarre di meno l’utente.