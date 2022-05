YouTube: addio annunciato per YouTube Go, novità mobili per l’analisi dei dati

Ascolta questo articolo

Anche Google è spesso attiva nel migliorare l’esperienza utente all’interno dei propri servizi, tra cui spicca senza dubbio YouTube, al quale la grande G ha dedicato varie novità in ottica creators, introdotte in concomitanza con l’annuncio della chiusura dello spin-off YouTube Go.

Nel 2016 diverse realtà vararono versioni alleggerite delle proprie piattaforme, per aiutare gli utenti in aree svantaggiate, ove internet era poco diffusa, la connessione dati era costosa, e i device di fascia bassa avevano prestazioni molto limitate. Le cose, da allora, sono cambiate innanzitutto tecnicamente, col prezzo per Gigabyte abbassatosi, e i dispositivi di fascia bassa oggi ben superiori ai medio-gamma degli albori della categoria.

In considerazione di ciò, ma anche tenendo conto che la relativa versione Go era priva di tante funzioni essenziali, come creare e pubblicare contenuti, usare la modalità scura, commentare e apporre i like, Google ha comunicato l’intenzione di chiudere lo spin-off YouTube Go, nato appunto nel 2016, con la deadline ora fissata per il prossimo Agosto. In tandem con tale annuncio, Mountain View, che ha anche sottolineato d’aver migliorato l’esperienza d’uso di YouTube standard sui dispositivi entry level e nei contesti in cui la connessione internet è di qualità inferiore, ha comunque riferito che introdurrà, senza però fornire una tempistica in merito, un sistema per aiutare gli utenti con un monte dati limitato a “ridurre l’utilizzo dei dati mobili“. In ogni caso, laddove necessario, si potrà sempre usare anche il sito YouTube.com.

Era il 2020 quanto YouTube introdusse su YouTube Analytics per desktop la sezione “Key Moments” che, analizzando i click degli utenti, forniva approfondimenti sul rendimento degli stessi, anche attraverso grafici comparativi. Nelle scorse ore, Google ha reso noto che porterà (nelle prossime settimane) la stessa sezione, comprensiva anche di analisi su tendenze o cambiamenti chiave, pure su YouTube Studio per i dispositivi mobili, in modo che anche in movimento i creators abbiano gli approfondimenti di cui abbisognano. Per l’occasione, Key Moments permetterà anche, alla luce delle classifiche dei “momenti chiave”, di analizzare specifici segmenti di ciascun video.

Come noto, infine, sino a poco tempo fa esisteva la funzione dei reindirizzamenti live, che permetteva ai creators con almeno 1.000 follower di reindirizzare gli spettatori a un altro video o anteprima, purché dello stesso canale. Con la modifica di questa routine appena introdotta (e operativa entro fine settimana), i gestori dei canali idonei (1.000 follower, nessun avviso ricevuto sulle linee guida della community) potranno effettuare il reindirizzamento anche verso video e anteprime di un altro canale, attuando vere e proprie partnership tra influencer.