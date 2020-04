WhatsApp: semplificate le chiamate video ed audio nelle chat di gruppo

Con la quarantena forzata che, causa coronavirus, sta costringendo in casa una buona fetta dell’umanità, molte persone – per restare in contatto – si sono avvalse di Messenger e WhatsApp, sfruttandone in particolar modo le funzionalità di videochiamata, all’insegna di un carico di lavoro che, a inizio pandemia, ha rischiato di mandare in crash i server di Menlo Park che, però, ripresasi, ha deciso di fornire un’ulteriore contributo per tenere unite le persone, seppur a distanza.

A dar notizia della nuova iniziativa è lo stesso team di WhatsApp che, a tal proposito, si è pronunciato con un cinguettio nel proprio account ufficiale su Twitter: secondo quanto dichiarato, da oggi cambia il modo in cui sarà possibile effettuare le chiamate solo audio, e quelle anche video, all’interno delle chat di gruppo.

La novità, nello specifico, si sostanzia nel salto di un passaggio nel momento in cui si avvia una chiamata/videochiamata nelle chat collettive: ad oggi, infatti, avviata una chat con altre persone, nell’istante in cui si tippa l’icona della cornetta o della videocamera, appare un’ulteriore finestra di dialogo, che richiede di scegliere i contatti della chat da coinvolgere nella chiamata. Con la novità messa a regime, invece, tippata una delle due icone di cui sopra, partirà direttamente la chiamata con i partecipanti alla chat.

Da notare, però, che la novità in questione, che va sostanzialmente a semplificare il modo in cui si effettuano le chiamate e le videochiamate nelle chat di gruppo non va a coinvolgere tutte le chat di questa fattispecie, ma solo quelle sino a 4 elementi, con le altre, la maggioranza, soggette alla precedente routine operativa.

Per disporre della semplificazione delle videochiamate/chiamate nelle chat con 4 o meno utenti non è necessario, sebbene sia consigliabile, installare l’ultima release dell’app, dacché il tutto sembrerebbe esser stato reso possibile mediante un’attivazione da serve remoto.