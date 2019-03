WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma e Voice Over IP creata nel 2009. Dal 19 febbraio 2014, fa parte del gruppo Facebook Inc. Grazie a quest’applicazione facilmente intuibile nell’uso, gli utenti possono scambiare messaggi di testo, video, immagini e file audio, tra due persone o in gruppi.

Tuttavia, ad oggi arriva la notizia che, se si commettono uno tra questi dieci errori, verrà eliminato il proprio account WhatsApp. Per via dei comandi restrittivi di Facebook, WhatsApp ha iniziato ad imporre delle regole più rigide per quanto riguarda l’uso improprio della sua piattaforma.

Se un profilo viene segnalato o beccato a commettere uno di questi 10 errori considerati alquanto gravi, come pena ci sarà la facoltà di bannare l’account del trasgressore. Ovviamente, come giusto che sia, anche nel caso di un’applicazione ci sono cose che si possono fare tranquillamente, mentre altre non possono essere assolutamente commesse e, in questo caso, WhatsApp è stato chiara.

A tal proposito, se non si vuole incorrere nell’oscurazione del proprio profilo, non bisognerà mandare messaggi illegali, osceni, diffamatori o minacciosi; mandare messaggi che promuovono crimini violenti; creare il falso account di una persona o impersonarla in qualche modo; venire bloccato o segnalato da molti utenti; mandare troppi messaggi a persone che non sono tra i tuoi contatti; tentare di alterare o modificare i codici dell’app; inviare virus o malware; Cercare di hackerare i server di WhatsApp per spiare qualcuno; usare WhatsApp Plus (ovvero, una versione personalizzata della messaggistica verde).

Siccome l’app non può riconoscere se una frase è detta in tono scherzoso o se invece è seria ed intimidatoria, d’ora in avanti bisognerà prestare molta attenzione a quello che si scrive e, anche se all’apparenza può sembrare di non aver detto nulla di eclatante, l’eliminazione del proprio account potrebbe essere dietro l’angolo.