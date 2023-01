WhatsApp: scorciatoie blocco su iOS, versione beta per macOS fuori da TestFlight

Ascolta questo articolo

Sempre puntuale nel rilasciare aggiornamenti a cadenza praticamente quotidiana, WhatsApp non si è smentita e, tramite la versione 23.2.0 del programma TestFlight, ha rilasciato una nuova beta per iOS che, come release 23.2.0.71, porta in dote diverse novità, ad alcuni fortunati beta tester. Sempre in favore degli utenti Apple guadagna una maggior diffusione la versione beta per macOS.

Uno dei modi attraverso cui si esplica la sicurezza nelle app di messaggistica è quando si può, e con facilità, bloccare qualcuno perché crea fastidio o disagio. In tal senso la messaggistica in verde ha inteso agevolare le cose attraverso l’introduzione, nella summenzionata beta, di nuove scorciatoie, già concesse ad alcuni tester anche di Android in occasione della distribuzione della beta 2.23.2.10. Nello specifico, le scorciatoie appena introdotto sono tre.

C’è un pulsante laterale di color rosso, che fa la sua comparsa quando si riceve un messaggio da uno sconosciuto, ovvero da qualcuno con cui non si è mai interagito prima. Oltre a questa shortcut, ve ne sono altre due. Innanzitutto, vi è la scorciatoia – ovviamente non prevista per le chat di gruppo – che compare sotto l’anteprima della chat, nel menu contestuale. Infine, è stata introdotta anche un’altra scorciatoia. Per trovare quest’ultima basta aprire WhatsApp, selezionare una chat dalla scheda chat o dall’interfaccia principale, ed entrarvi: a questo punto, in alto a destra vi è l’icona dei tre punti.

Cliccando su tale icona, tra le varie opzioni, basterà selezionare quella appunto relativa al blocco e il più è fatto. Al di là del metodo scelto, va tenuto presente che, nel bloccare un contatto, la piattaforma chiederà se si voglia anche segnalarlo: accettando tale passo, WhatsApp invierà al team di moderazione gli ultimi 5 messaggi con la conseguenza che, riscontrata una violazione, i moderatori potrebbero anche bannare l’account segnalato.

Sviluppata con Mac Catalyst, 5 mesi fa è stata distribuita la versione di WhatsApp per MacOS che sfruttava appieno l’hardware dei Mac per essere fluida, con alcuni bonus tipici delle tradizionali app per MacOS, come la barra laterale dell’app e la possibilità di trascinarvi i file per condividerli. Purtroppo tale app, in beta, venne distribuita tramite TestFlight e quindi fu accessibile a un numero limitato di utenti. Nelle scorse ore la beta di WhatsApp per MacOS è stata distribuita, quindi a più persone, anche attraverso il sito ufficiale della messaggistica (web.whatsapp.com/desktop/mac_native/release/). Trattandosi sempre di una beta, alcune funzionalità potrebbero arrivare in futuro e altre non funzionare correttamente: nell’uno e nell’altro caso si può sempre rilasciare un feedback ad hoc tramite il pulsante bug posto nella barra inferiore dell’app.