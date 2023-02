WhatsApp ridisegna gli avatar rendendoli più realistici

Ascolta questo articolo

Nei mesi scorsi, la nota messaggistica istantanea di WhatsApp ha introdotto finalmente gli avatar, che è possibile usare come alterego di se stessi nelle immagini di profilo della piattaforma, o per generare un pacchetto di adesivi ad hoc, da scambiare durante le chattate con i propri contatti. Proprio tale funzionalità ha ricevuto un aggiornamento.

Nel creare gli avatar, la cui messa a disposizione è stata ribadita recentemente mediante un changelog per Android e iOS, WhatsApp consente agli utenti di stabilirne la forma, il colore, gli accessori, e i vestiti che meglio esprimono la persona reale a cui fa riferimento. L’ultimo aggiornamento concesso a questa funzionalità, attualmente in roll-out sia per Android che per iOS, permette di disporre di un rinnovato pacchetto di adesivi personalizzati.

Secondo i leaker di WABetaInfo che hanno messo a confronto i due pacchetti di stickers personalizzati, quello nuovo ha lo stesso numero di adesivi di quello vecchio, ma alcuni adesivi risultano essere stati ridisegnati o concepiti ex novo, in modo da esaltarne anche la profondità. Per migliorarne la personalità espressa e veicolata, ovviamente è stato rivisto anche l’aspetto visivo di questi adesivi, per accertarsi che palesassero al meglio le espressioni e la gamma di emozioni dell’utente di riferimento.

Come detto, la novità in questione riguardante gli adesivi, con conseguente miglioramento dell’esperienza utente, è attualmente in fase di rilascio lato mobile.

Nel caso non fosse ancora arrivata all’utente, è possibile forzarne la comparsa: il come è molto semplice. Dopo aver aggiornato la propria versione di WhatsApp (da TestFlight / App Store per iOS, e dal Play Store per Android), basta aggiornare il proprio avatar e, in quel caso, la piattaforma andrà a generare il relativo pacchetto che, però, ora comprenderà tutti i cambiamenti estetici più recenti (all’insegna di una prassi che è bene ripetere di tanto in tanto).