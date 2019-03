WhatsApp: progressi per la modalità scura ed il picture-in-picture dei video. Rilasciata novità per le note audio

WhatsApp, ultimamente, è un vero e proprio cantiere a cielo aperto, e non passa giorno che non se ne parli per una qualche novità, a volte attesa, a volte meno, molto spesso distribuita attraverso il canale beta. Proprio in quest’ultimo, negli scorsi giorni, sono arrivate due release con gustose feature al loro interno, quasi tutte non palesi.

Nello specifico, la prima release ad essere stata distribuita è la beta 2.19.85 che, facendo seguito a quella in cui si rilevava una dark mode non proprio entusiasmante, segna degli ulteriori passi d’avanzamento per quest’ultima, sempre non accessibile al pubblico, nel senso delle sezioni che ora ne vengono coperte.

A quelle già presenti, si sono aggiunte, anche con una piccola riorganizzazione, quelle relative alla privacy (chi può vedere il nostro status online) ed al cambio di numero, oltre a quella della barra di stato che, in modalità notte, perde il suo tipico verde.

Sempre in tema di funzionalità non ancora attivate da remoto, e quindi riscontrabili solo con un’operazione di reverse engineering, quale quella appena messa a segno dai leaker di WABetaInfo, è emerso, nella successiva release beta 2.19.86 di WhatsApp per Android (scaricabile dal Play Store dopo aver aderito al gruppo degli Insider, o da ApkMirror nel web), che la modalità picture-in-picture, per vedere i video ricevuti all’interno di piccole finestre, è arrivata alla seconda generazione, in virtù della quale il video potrà essere fruito anche in background, abbandonando la messaggistica verde, o semplicemente cambiando chat all’interno della stessa.

La medesima release beta di Whatsapp per Android, dietro seriale 2.19.86, mette pubblicamente a disposizione degli utenti una funzione, avvistata molte volte in precedenza, già in auge presso Telegram e Messenger: si tratta della possibilità di sfruttare la riproduzione continuativa automatica nel caso si siano ricevute più note vocali in successione all’interno della medesima conversazione, senza interruzione e senza doverle avviare manualmente una dopo l’altra.