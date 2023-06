WhatsApp per Windows introduce il supporto per la chat in-app

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, ha introdotto una nuova funzione per i suoi utenti di Windows: il supporto per la chat in-app. Questa funzione, che era già disponibile per le altre piattaforme come iOS, Android e Desktop, permette agli utenti di contattare il supporto ufficiale di WhatsApp e ricevere una risposta direttamente all’interno di una chat dedicata. Questa novità è stata annunciata con l’aggiornamento beta di WhatsApp per Windows 2.2322.1.0, che ha portato anche una funzione di condivisione dello schermo.

L’aggiornamento è ora disponibile per tutti gli utenti che scaricano l’ultima versione dell’app dal Microsoft Store.Per accedere al supporto per la chat in-app, gli utenti devono andare nelle impostazioni dell’app, selezionare la voce “Aiuto” e poi “Contattaci”.

A questo punto, WhatsApp mostrerà una schermata in cui si può scegliere se ricevere una risposta in una chat di WhatsApp o via e-mail. Se si sceglie la prima opzione, si aprirà una chat con il team di supporto di WhatsApp, che risponderà alle domande o ai problemi degli utenti. Questa funzione offre diversi vantaggi agli utenti di WhatsApp per Windows. Innanzitutto, permette di ottenere assistenza senza dover uscire dall’app e passare al proprio client di posta elettronica. In questo modo, si risparmia tempo e si evitano possibili perdite di informazioni o ritardi nella comunicazione.

Inoltre, si può avere una conversazione in tempo reale con il supporto di WhatsApp, che può fornire soluzioni più rapide ed efficaci. Infine, si può mantenere la propria privacy e sicurezza, visto che la chat con il supporto è protetta dalla crittografia end-to-end, come tutte le altre chat di WhatsApp. WhatsApp per Windows ha quindi migliorato il suo servizio di assistenza agli utenti con il supporto per la chat in-app, una funzione che rende più semplice e comodo ottenere aiuto dall’app stessa.

Si tratta di un ulteriore passo verso l’obiettivo di WhatsApp di offrire un’esperienza utente sempre migliore e più soddisfacente. La funzione del supporto per la chat in-app è stata trovata sulla versione 2.2322.1.0 della beta per Windows, ma pare che ci sia anche su alcune versioni precedenti. Questo significa che WhatsApp sta testando questa novità da un po’ di tempo e che potrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti della versione stabile dell’app. La versione 2.2322.1.0 della beta per Windows ha anche evidenziato un’altra funzione interessante: la condivisione dello schermo durante le videochiamate. Questa funzione permette agli utenti di mostrare il contenuto del proprio schermo agli altri partecipanti alla videochiamata, come documenti, foto o video.

Si tratta di una funzione molto utile sia per scopi personali che professionali, che potrebbe arricchire ulteriormente le possibilità di comunicazione offerte da WhatsApp. WhatsApp per Windows sta quindi dimostrando di essere un’app sempre più completa e aggiornata, che non ha nulla da invidiare alle altre versioni dell’app per le altre piattaforme. Gli utenti possono aspettarsi ancora molte novità e miglioramenti da parte di WhatsApp, che continua a lavorare per rendere la sua app sempre più performante e affidabile.