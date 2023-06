WhatsApp: novità per le imprese, per iOS e per la versione nativa Desktop Windows

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, ma in alcuni paesi è soggetta a censura o blocco da parte dei governi. Per aiutare gli utenti a connettersi a WhatsApp e comunicare liberamente e in sicurezza, WhatsApp offre la possibilità di configurare un proxy. Un proxy funge da intermediario tra il dispositivo e Internet, aggirando le restrizioni imposte dal provider di servizi Internet².A gennaio, WhatsApp ha rilasciato una funzionalità che consente agli utenti di Android di configurare un proxy. Non è mancata la promessa di novità per le (piccole) imprese e per la versione nativa per Desktop.

Ora, con l’ultimo aggiornamento beta per iOS 23.13.0.72 disponibile sull’app TestFlight, WhatsApp sta estendendo questa funzionalità agli utenti di iPhone e iPad². Inoltre, WhatsApp ha introdotto alcune impostazioni avanzate che consentono agli utenti di personalizzare la configurazione del proxy².Tra queste impostazioni avanzate, ci sono le seguenti opzioni: Porta chat (consente di impostare una porta specifica per il proxy, che può migliorare le prestazioni e la sicurezza del proxy), TLS (sta per Transport Layer Security e fornisce una comunicazione più sicura tra il client e il proxy, crittografando i dati trasmessi. Questa opzione è facoltativa, in quanto i messaggi di WhatsApp sono comunque crittografati end-to-end), Esporta configurazione proxy (consente di esportare la propria configurazione proxy in un file o condividere il link con altri utenti che vogliono utilizzare lo stesso proxy).

Le impostazioni proxy avanzate sono disponibili per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verranno distribuite a un numero ancora maggiore di persone nei prossimi giorni.WhatsApp si impegna a mantenere il servizio attivo e funzionante in quei paesi in cui i governi bloccano l’app filtrando il traffico. Configurando un proxy, gli utenti possono continuare a usare WhatsApp per scambiarsi messaggi, foto, video e chiamate vocali con i propri contatti.

WhatsApp Desktop è l’applicazione che consente agli utenti di usare WhatsApp sul proprio computer desktop, sincronizzando i messaggi con il proprio smartphone. Tuttavia, questa applicazione ha subito una grande trasformazione negli ultimi mesi, passando da una versione basata sul framework Electron a una versione nativa per Windows. In passato, infatti, WhatsApp Desktop poggiava il suo funzionamento sul framework Electron che permette di sfruttare le tecnologie Web per sviluppare applicazioni desktop. Sebbene Electron consenta di ridurre gli sforzi evitando di dover riscrivere le app da zero, le prestazioni spesso si rivelano non all’altezza delle aspettative.

Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di creare una versione nativa di WhatsApp Desktop per Windows, che offre un’esperienza più fluida, stabile e sicura agli utenti. Questa versione è stata rilasciata lo scorso anno e ora è disponibile per il download dal Microsoft Store².Oggi WhatsApp ha annunciato ufficialmente la deprecazione della sua applicazione WhatsApp Desktop basata sul framework Electron. Quando gli utenti aprono la versione Electron su Windows, ora viene loro richiesto di passare all’app nativa appena introdotta per continuare a utilizzare WhatsApp sui propri dispositivi desktop.

Infine, questa applicazione ha ufficialmente raggiunto la sua fase di fine vita dopo aver fornito per anni una soluzione per utilizzare WhatsApp su un dispositivo desktop fornendo agli utenti un’app basata sul framework Electron. Gli utenti che aprono l’applicazione WhatsApp Desktop basata su Electron ora incontreranno un messaggio di scadenza. Questo messaggio li informa esplicitamente che l’app non è più supportata e che devono passare alla nuova app nativa per continuare a utilizzare WhatsApp sui loro computer desktop.

Al momento, la deprecazione dell’app Electron sembra limitata a WhatsApp Desktop per Windows in quanto l’app nativa è considerata stabile dallo scorso anno. Le app native possono sicuramente offrire un’interfaccia utente più fluida e intuitiva, una migliore reattività e una maggiore stabilità, offrendo un servizio di messaggistica più robusto e affidabile. Tuttavia, molti utenti hanno espresso la loro insoddisfazione per il fatto che questa deprecazione sia avvenuta troppo rapidamente. L’applicazione Windows nativa, pur offrendo un’esperienza fluida e stabile, non fornisce agli utenti le funzionalità aziendali disponibili nell’applicazione precedente. Di conseguenza, non è possibile utilizzare strumenti aziendali essenziali per una comunicazione efficace con i clienti, come risposte rapide, gestione del catalogo e altro ancora.

WhatsApp Business è l’applicazione dedicata alle piccole imprese che vogliono usare WhatsApp per comunicare con i propri clienti. Questa applicazione offre diversi strumenti per facilitare la gestione delle conversazioni, come il catalogo, le etichette, le risposte rapide e le statistiche¹. Tuttavia, WhatsApp sta lavorando per introdurre nuove funzionalità che renderanno ancora più efficace il marketing via WhatsApp per le piccole imprese.Nell’articolo sull’aggiornamento 2.23.9.23 beta di WhatsApp per Android, abbiamo condiviso informazioni su una nuova funzionalità in sviluppo per le aziende: i messaggi della campagna.

Con l’introduzione di questa funzione, WhatsApp vuole offrire alle piccole imprese uno strumento prezioso che faciliti la comunicazione senza soluzione di continuità con i propri clienti. Ciò è particolarmente significativo in quanto le aziende attualmente incontrano difficoltà nel raggiungere efficacemente nuovi clienti. La funzione è ancora in fase di sviluppo ma grazie a un recente messaggio condiviso da Mark Zuckerberg tramite il suo canale ufficiale Meta broadcast, abbiamo scoperto che questa funzione verrà rilasciata presto.

Le nuove funzionalità verranno rilasciate alle aziende non appena saranno state finalmente annunciate attraverso il canale di trasmissione Meta ufficiale di Mark Zuckerberg. Comprendendo la necessità di un coinvolgimento efficiente dei clienti, WhatsApp prevede di rilasciare nuove funzionalità opzionali di messaggistica a pagamento per le piccole imprese. Mentre le aziende più grandi sono state in grado di utilizzare l’API di WhatsApp Business per raggiungere i propri clienti, le piccole imprese spesso faticano a comunicare in modo efficace con i propri clienti a causa di varie limitazioni. Con l’introduzione delle nuove funzionalità di messaggistica a pagamento, WhatsApp fornirà alle piccole imprese uno strumento per creare messaggi di campagna in modo che possano inviare promozioni personalizzate, promemoria o persino aggiornamenti sulle vendite natalizie utilizzando un modello.

Finalmente, le piccole imprese potranno raggiungere i propri clienti in modo più diretto e personalizzato, aumentando la fidelizzazione e la soddisfazione. Inoltre, queste funzionalità consentiranno alle aziende di gestire meglio i propri costi di comunicazione, pagando una tariffa fissa per ogni messaggio inviato e monitorando le proprie spese. Questo aiuterà le aziende a ottimizzare il proprio budget e a massimizzare il ritorno sull’investimento. Tuttavia, Mark Zuckerberg ha anche annunciato che gli utenti dell’app aziendale saranno in grado di creare annunci su Facebook e Instagram senza bisogno di un account Facebook. Questa integrazione elimina definitivamente la necessità di un account Facebook, semplificando il processo di pubblicazione degli annunci e il collegamento con potenziali nuovi clienti sponsorizzando un post su Facebook che include un pulsante clicca per chattare che reindirizza a una conversazione WhatsApp con l’azienda. Poiché si tratta di un annuncio ufficiale, significa che queste funzionalità verranno presto rilasciate agli utenti che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Business per Android dal Google Play Store e WhatsApp Business per iOS dall’App Store o dall’app TestFlight.