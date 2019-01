WhatsApp: nella beta Android arrivano nuove scorciatorie per l’uso dei Media

Quando un’app è così utilizzata e popolare come nel caso di WhatsApp, prudenza vuole che si proceda con i piedi di piombo nell’implementare le novità, sia estetiche che funzionali: diversamente, l’app potrebbe incorrere in malfunzionamenti simili, per portata, a quello incorso un paio di giorni fa, quando l’applicazione è rimasta down per circa un’ora in tutto il mondo. Procedendo, quindi, cum grano salis, WhatsApp ha appena avviato un interessante test a proposito della sua beta Android.

Secondo quanto scoperto da WABetaInfo, e poi confermato da Menlo Park che ha fato appuntamento al prossimo update stabile per l’implementazione definitiva dele novità, WhatsApp ha portato la sua versione beta per Android alla release 2.19.18 al cui interno è presente una decisa riorganizzazione del menu contestuale riguardante i media.

In particolare, recandosi nel menu contestuale in alto a destra all’interno di una chat, dopo essersi addentrati nella sezione “Media“ per accedere alla galleria relativa a immagini e video scambiati in app, al cospetto dei media presenti, sarà possibile sfoggiare le 3 novità implementate.

Nello specifico, aprendo a schermo intero un’immagine, dal relativo menu di contesto accessibile in alto a destra, si accederà a delle nuove voci operative: “Mostra in chat” porterà l’utente al punto preciso della conversazione in cui quel dato contenuto è stato scambiato, “Imposta come” consentirà di settare l’immagine come foto del profilo o copertina del gruppo, o come sfondo per la conversazione in cui ci si trova. “Ruota“, invece, sostitutiva delle precedenti due voci per girare l’immagine in senso orario od antiorario, ora assolverà al medesimo scopo da sola, qualora venga tippata ripetutamente.

Infine, vari utenti hanno segnalato un curioso bug a proposito dell’imminente form di ricerca degli adesivi, presente nell’app, ma ancora non attivo: a quanto pare, nell’aprire l’app e nel passare per la prima volta alla scheda degli stickers, tenderebbe a comparire il modulo di ricerca che, però, sparirebbe nel cambiare tab.