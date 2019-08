WhatsApp: la nuova moda di scrivere al vicino di numero

Il nuovo gioco dell’estate è partito dagli Stati Uniti, e consiste nell’inviare un messaggio a una persona sconosciuta, ma vicina per il numero di telefono. Si tratta di un nuovo modo per passare il tempo e agganciare amicizie sconosciute. Piace molto agli adolescenti, ma la privacy è a rischio.

A partire dal proprio numero di cellulare si invia un messaggio a chi ha un numero simile, aggiungendo o togliendo una unità. Se il proprio numero finisce con 7, es XXX1234567, si scriverà al numero XXX1234566, oppure all’altro numero vicino, XXX1234568. Se la chat ha successo, il contenuto della conversazione viene pubblicato su Twitter.

Preoccupazione per la privacy

Già i social e varie applicazioni, pensate apposta per creare nuove opportunità d’incontro tra le persone, davano la possibilità di allargare il campo delle amicizie. Ora c’è questa nuova moda, il cui nome è assegnato a un hashtag, #numberneighbor.

L’estate tanto desiderata e attesa, spesso, porta lontani gli amici e le lunghe giornate sono lente a passare. È in questa situazione che s’insinua la tentazione di “tagliare l’aria” con la nuova tendenza, arrivata dagli Stati Uniti: scrivere un messaggio su WhatsApp a una persona sconosciuta, ma con il numero di telefono simile al proprio. “Ciao, vicino di numero. È un trend americano che consiste nel contattare la persona che ha il tuo stesso numero cambiando le ultime cifre“, è uno degli esempi che si leggono in internet e, ovviamente, chi scrive non sa chi ci sia dall’altra parte.

Il gioco prosegue facendo uno screenshot della conversazione e pubblicandola su Twitter. Questa seconda parte del gioco, che dimostra l’aggancio con una persona sconosciuta, è la parte più gradita agli adolescenti. La maggioranza delle persone contattate è diffidente e preoccupata della propria privacy. Altre, una minoranza, interagiscono senza alcun timore e scambiando informazioni anche sulla propria vita privata.

A rimettere in moto la moda #numberneighbor è stato il batterista americano Ryan Lavallee quando, nei giorni scorsi, ha pubblicato su Twitter la conversazione con il suo numero vicino: tuttavia, il passatempo era già stato segnalato negli Stati Uniti già nel 2016.