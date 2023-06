WhatsApp iOS: arriva la condivisione dello schermo, ma attenzione ai rischi

WhatsApp, la popolare app di messaggistica, sta testando una nuova funzionalità per la versione beta di iOS. Si tratta della condivisione dello schermo durante una videochiamata.

La condivisione dello schermo è una funzione che permette di mostrare agli altri partecipanti di una chiamata o videochiamata il contenuto del proprio schermo, come foto, documenti o app. Questa funzione è già disponibile su altre piattaforme come Skype, Zoom o Telegram, ma WhatsApp sta lavorando per integrarla nella sua app. Secondo il sito WABetaInfo, che si occupa di monitorare le novità di WhatsApp, la condivisione dello schermo è stata avvistata nella versione beta 2.31.12.0.74 per iOS, ma non è ancora attiva per tutti gli utenti.

Per utilizzarla, bisognerà avviare una chiamata o videochiamata e toccare l’icona a forma di rettangolo con una freccia al suo interno, che apparirà nella parte inferiore dello schermo. A quel punto, si potrà scegliere se condividere tutto lo schermo o solo una parte, e se attivare o disattivare il microfono. La condivisione dello schermo potrebbe essere utile per diverse situazioni, come mostrare una presentazione, condividere una ricetta, fare una dimostrazione o semplicemente scambiarsi opinioni su un’immagine o un video.

Tuttavia, la condivisione dello schermo potrebbe anche presentare alcuni rischi per la privacy e la sicurezza degli utenti, se non usata con attenzione. Infatti, mostrando il proprio schermo, si potrebbero rivelare informazioni sensibili o personali, come password, messaggi, foto o dati bancari. Per evitare questo, si consiglia di chiudere tutte le app o le finestre che non si vogliono condividere prima di avviare la funzione, e di controllare bene chi sono i destinatari della condivisione.

Inoltre, la condivisione dello schermo potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità della chiamata o videochiamata, a seconda della connessione e della potenza del processore. Per questo, si consiglia di usare la funzione solo quando necessaria e per il tempo strettamente indispensabile, e di verificare che il dispositivo sia carico e connesso a una rete stabile e veloce. WhatsApp sta quindi cercando di offrire ai suoi utenti una funzione innovativa e utile, ma che richiede anche una certa responsabilità e attenzione da parte degli stessi.

Si spera che la condivisione dello schermo possa essere presto disponibile per tutti gli utenti nella versione stabile dell’app, e che possa essere usata in modo sicuro e intelligente.