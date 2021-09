WhatsApp: in sviluppo le opzioni di autocancellazione per la modalità a scomparsa

Continua senza sosta l’impegno nello sviluppo da parte dei programmatori di Menlo Park che, nelle scorse ore, avrebbero messo mano, dopo quanto visto con la funzione per la trascrizione dei messaggi vocali, anche a quella (sempre non palese) riguardante la modalità a scomparsa per le chat.

Ad oggi, per tutelare la propria privacy, gli utenti dispongono della modalità nota come “messaggi effimeri“, che può essere attivata (toccando l’immagine del contatto con cui si vuole sfruttarla) nelle conversazioni con i singoli utenti, prevedendo che, quando si intraprenderà una chat con costoro, i messaggi inviati si cancelleranno dopo 7 giorni, sebbene venga precisato come i “destinatari possono comunque salvare i messaggi altrove“.

Per espandere le potenzialità di questa funzione, WhatsApp starebbe pensando a una modalità scomparsa per le chat, o disappearing mode, di cui alcune tracce sono state rilevate anche di recente, dai leaker di WabetaInfo.

Analizzando la beta 2.21.19.7 di WhatsApp per Android, i programmatori in questione hanno scoperto, nella sezione delle impostazioni dedicate alla privacy, la funzione “Disappearing messages” che, in sostanza, permette agli utenti di settare come parametri di autocancellazione delle chat (per la precisione, di quelle nuove, dacché quelle esistenti non verranno retroattivamente coinvolte) preset come 90 giorni, 7 giorni, 24 ore (cioè 1 giorno), e Mai (Off), con quest’ultima voce che, in sostanza, mantiene le cose come stanno ora, cioè con le conversazioni lasciate intonse in permanenza.

Le probabilità che la nuova funzione arrivi anche su iOS sono elevate, ma non vi sono dettagli in merito al rilascio di questa funzione, che va ricordato, non è visibile scaricando (dal Play Store dopo essersi iscritto al gruppo dei beta-tester via pagina play.google.com/apps/testing/com.whatsapp, o dalla directory online ApkMirror) la summenzionata beta, essendo ancora in sviluppo: di certo, il suo esordio alla luce del sole avverrà in un prossimo aggiornamento, prima nel canale beta dell’app e poi nel ramo stabile.