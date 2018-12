WhatsApp: in roll-out su iOS la gestione semplificata delle chiamate di gruppo

Secondo diverse statistiche, è ancora Skype l’app/software clou per contattare colleghi ed amici (o familiari), e gestire i gruppi a distanza. Tuttavia, le app di messaggistica, in tal senso, guadagnano sempre più terreno e, tra queste, anche WhatsApp, col recente aggiornamento alle chiamate di gruppo.

I sempre puntuali leakers di WABetaInfo, infatti, hanno riscontrato l’avvio del roll-out per un aggiornamento che, attualmente, è destinato solo agli utenti dell’ecosistema iOS, con quelli della controparte Android che potrebbero beneficiarne nelle prossime settimane. Il succo dell’update è presto detto, e riguarda la semplificazione delle chiamate, solo audio o anche video, destinate a più utenti connessi.

Sino a poco tempo fa, infatti, per chiamare le massimo 4 persone supportate da WhatsApp (Messenger ne connette anche 50 in una sola chiamata, mentre FaceTime arriva a 32), bisognava chiamare un primo utente e, poi, aggiungere ad uno ad uno gli altri.

Ora, invece, è possibile attuare chiamate di gruppo semplificate partendo dalla chat collettiva di cui si vuol contattare gli utenti, e proseguendo con pochi step successivi: all’interno del gruppo, basterà cliccare l’icona in alto a destra deputata alle chiamate e, nella finestra successiva, invitare gli utenti che, per non disturbare il resto del gruppo, si deciderà di coinvolgere nella chiamata. A quel punto, tramite due icone alternative poste a destra – quella della videocamera e quella della cornetta – si potrà scegliere il tipo di chiamata da far partire, tra videochiamata e telefonata, ed il gioco è fatto.

WhatsApp, ovviamente, nell’ufficializzare la novità, che semplifica le chiamate, audio o anche video, nella sua versione per iOS, ha specificato come la qualità delle medesime dipenderà sempre dalla qualità della rete a cui ci si appoggia: in tal senso, per operare una chiamata di gruppo è bene disporne di una quanto meno stabile, anche per la sola e semplice call audio.