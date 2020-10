WhatsApp: in rilascio la ricerca avanzata e 117 nuove emoji

Dopo una lunga attesa, WhatsApp torna a macinare novità di grande rilievo, col rilascio di un’ambita funzionalità appena distribuita nel suo client stabile che, su iOS beta 14.2, invece, può beneficiare di una valanga di nuove o rinnovate icone.

Era l’inizio di Agosto quando il canale beta di WhatsApp pubblicò la release 2.20.197.10, che rendicontava di una nuova funzionalità, che semplificava la ricerca dei media scambiati all’interno di un gruppo o di una chat: da allora, sono seguiti alcuni mesi di test che, evidentemente, hanno dato i feedback sperati, visto che, nelle scorse ore, i programmatori della piattaforma hanno annunciato (su Instagram) il rilascio della feature di ricerca avanzata, dedicato al reperimento dei media.

Al momento, la novità in questione, in corso d’adozione mainstream nelle prossime ore, non risulta ancora attiva su tutte le utenze di Android, sebbene sia sempre consigliabile il farsi trovare pronti, scaricando l’ultima versione di WhatsApp, dal Play Store o da ApkMirror: ad attivazione completata, per beneficiare della novità di cui sopra, basterà recarsi alla voce “Cerca”, dall’icona dei 3 puntini in alto a destra e selezionare uno dei tag presenti (es. Foto, Audio, Link, Video, Documenti, GIF) per veder elencati tutti gli elementi che afferiscono ad una di queste macro-categorie.

Volendo, nell’ambito della stessa funzione, è possibile affinare la ricerca per utente, o eseguire un’interrogazione usando una parola chiave che si ricorda far parte del titolo del media file scambiato.

Con un netto ritardo rispetto ai progetti iniziali, che ne volevano il rilascio per i principi del 2020, con l’arrivo della beta 14.2 di iOS sono arrivate in dote agli utenti di WhatsApp in possesso d’un iPhone 117 nuove icone: tra queste ultime, se ne segnalano alcune che identificano pietanze dell’America Latina (es. Tamales) o dell’Est, altre all’insegna dell’uguaglianza dei generi (la donna con lo smoking, lo sposo col velo, la bandiera transgender), senza contare anche quelle relative ad animali ed insetti (castoro, foca, mammut, gatto nero, lombrico, scarafaggio, mosca).