WhatsApp down: i problemi riguardano l’ultimo accesso e le impostazioni sulla privacy

Nell’ambito delle tecnologie informatiche, non tutto funziona sempre a dovere. Un qualunque programma, per fare un semplice esempio, è sempre soggetto ad alcuni “bug” che potrebbero andare ad incidere, in modo più o meno evidente, sulla fruibilità di un servizio. Tali disservizi riguardano anche applicazioni e software molto conosciuti e, di conseguenza, nemmeno i servizi di messaggistica istantanea più noti ne escono indenni.

In quest’ultimo caso, come si può notare, è veramente semplice far scatenare l’ira degli utenti in quanto si tratta di una categoria di software particolarmente diffusa in tutto il mondo. Come avrete potuto facilmente intuire, questa volta parleremo di disservizi nei servizi di messaggistica e, nello specifico, parleremo di un recente problema che è capitato a WhatsApp. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

WhatsApp: la natura del disservizio

A partire da questo pomeriggio, più o meno dalle 17 (ora italiana), WhatsApp ha mostrato alcuni problemi diffusi tra tutti gli utenti. Nel dettaglio, pare che in molti casi sia stato impossibile visualizzare l’ultimo accesso dei propri contatti (di quelli che hanno dato il consenso in tal senso). Non è finita qui: pare che sia stato impossibile anche modificare le impostazioni sulla privacy. Dopo un tentativo, infatti, l’applicazione restituirà un messaggio di errore.

La diffusione di tale problema sembrerebbe essere davvero elevata. Stando a Downdetector, uno dei siti più autorevoli per la segnalazione di disservizi di questo tipo, pare che i problemi siano diffusi sia in Europa (comprendendo anche l’Italia), sia negli Stati Uniti. Almeno per il momento non sono note le motivazioni che possano spiegare queste problematiche.

Come spesso accade, però, potrebbe essersi verificato un guasto tecnico nei server (accade spesso nel caso di servizi così pesantemente utilizzati) oppure un aggiornamento lato server potrebbe aver comportato qualche problema di troppo. Nel frattempo, le segnalazioni sono esplose su Twitter dove l’hashtag #WhatsAppDown è nuovamente impazzato al top delle classifiche.

Potrebbe essere necessario aspettare ancora qualche ora prima che il disservizio possa dirsi risolto definitivamente (fino al prossimo inconveniente, almeno).