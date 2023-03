WhatsApp distribuisce la funzione di copia testo dalle immagini

Molto spesso WhatsApp rilascia alcune funzionalità a un piccolo numero di beta tester e, a seconda degli esiti dell’esperimento, ne attua il roll-out o meno nelle successive versioni stabili della propria piattaforma. Ciò è esattamente quel che è appena avvenuto, grazie a una release per iOS.

In passato, i leaker di WABetaInfo hanno notato che, con la beta iOS 23.1.0.73 di WhatsApp, alcuni beta tester potevano estrarre il testo dalle immagini o dai fermo immagine di un video, semplicemente tenendo premuto il testo sull’immagine e selezionando varie opzioni, tra cui Copia e Seleziona tutto. In tal modo era possibile salvare del testo da un elemento visuale senza dover passare per la galleria di iOS e, ivi giunti, aprire l’immagine per usare lo strumento Testo Attivo.

Di recente, WhatsApp ha rilasciato per iOS la versione 23.5.77 che, nel changelog, ufficializza solo la possibilità di usare i messaggi vocali come aggiornamenti di stato e il PiP nelle chiamate, per fare del multi-tasking senza interrompere il video della videocall. Tuttavia, sempre i feature tracker d WABetaInfo hanno scoperto che la nuova versione stabile di WhatsApp per iPhone mette anche a disposizione di tutti un’altra funzione, ovvero proprio quella che permette di selezionare e copiare il testo da un’immagine o da un fermo immagine d’una clip.

Al momento non è chiaro perché WhatsApp non abbia menzionato anche questo nel suo changelog, ma urge comunque fare due precisazioni in merito alla funzione introdotta in merito alla copia del testo dalle immagini. Perché tale funzione sia adoperabile, occorre che l’iPhone sia aggiornato alla versione 16 di iOS, visto che con le precedenti non c’è a disposizione l’API che implementa la funzione di “Testo attivo”. Inoltre, va fatta anche un’altra precisazione,

WhatsApp, in particolare, ha chiarito che, per una questione di privacy, non si può copiare il testo da un’immagine inviata in modalità “View Once“, cioè visualizza una sola volta.