WhatsApp: come modificare i messaggi, videochiamare da Windows e stare alla larga da WhatsApp Pink

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo, ma non è sempre facile stare al passo con le sue novità e i suoi rischi. In questo articolo, vi parleremo di tre argomenti importanti riguardanti WhatsApp: come modificare i messaggi inviati, come evitare la truffa di WhatsApp Pink e come partecipare a videochiamate con fino a 32 persone dalla app per Windows.

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di modificare i messaggi inviati, correggendo eventuali errori di battitura senza dover cancellare il messaggio sbagliato. Questa funzionalità era stata annunciata da Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, un mese fa tramite il canale Instagram di Meta, suggerendo che fosse finalmente disponibile per tutti.

Tuttavia, la conferma definitiva è arrivata con il changelog ufficiale dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS 23.12.76, disponibile sull’App Store, che indica che WhatsApp sta effettivamente rilasciando la possibilità di modificare i messaggi a tutti gli utenti. Il changelog ufficiale menziona anche altre novità riguardanti la possibilità di aggiungere un link alla chiamata nell’app del calendario, annunciata con l’aggiornamento di WhatsApp per iOS 23.10.77, ma la funzionalità più attesa è sicuramente quella di poter modificare i propri messaggi.

Alcuni utenti hanno ora la possibilità di modificare i propri messaggi di testo entro 15 minuti dall’invio, con la libertà di effettuare un numero illimitato di modifiche. Questa restrizione è stata implementata per mantenere l’integrità delle conversazioni, evitando modifiche a lungo termine ai messaggi, in quanto la funzionalità di modifica dovrebbe essere solo uno strumento per rettificare gli errori di digitazione. Tuttavia, è importante notare che i messaggi inviati da un dispositivo diverso non possono essere modificati al momento. Se non hai questa funzionalità, sappi che alcuni account potrebbero riceverla nelle prossime settimane, come indicato nel changelog ufficiale.

Ti consigliamo di aggiornare regolarmente WhatsApp dall’App Store e dall’app TestFlight per ottenere la funzionalità in futuro nel caso in cui non l’avessi dopo aver installato questo aggiornamento. La funzionalità che permette alle persone di modificare i propri messaggi è finalmente disponibile per gli utenti iOS che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp dall’App Store. È disponibile anche dopo aver installato l’ultima versione dell’app WhatsApp Business. Assicurati di installare questo aggiornamento per goderti una migliore esperienza utente.

Passando alla seconda novità, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di effettuare videochiamate con fino a 32 persone dalla sua app per Windows. Questa funzionalità era stata anticipata da Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, tre mesi fa tramite il suo canale di trasmissione Meta, dove aveva annunciato una nuova app per Windows con velocità più rapide e chiamate migliorate.

In quell’occasione, aveva spiegato che l’app supportava le videochiamate di gruppo con fino a 8 persone e le chiamate audio con fino a 32 persone e che WhatsApp avrebbe potuto aumentare questi limiti in futuro per facilitare agli utenti una migliore comunicazione. Finalmente, con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows 2.2324.1.0, disponibile sul Microsoft Store, alcuni beta tester possono sperimentare videochiamate più ampie. Come da screenshot condiviso in rete, alcuni beta tester possono ricevere un messaggio che li invita a provare a chiamare i loro gruppi.

In particolare, il messaggio menziona la possibilità di videochiamare i contatti e i gruppi, fino a 32 persone, direttamente dall’app per Windows. In precedenza, era disponibile la possibilità di effettuare chiamate audio con fino a 32 persone, come dichiarato da Mark Zuckerberg sul suo canale di trasmissione Meta. Tuttavia, con l’ultimo aggiornamento, sembra che alcuni utenti possano ora esplorare anche le videochiamate con fino a 32 persone.

Da notare che alcune persone possono ricevere un messaggio diverso che menziona il supporto di 16 persone per le videochiamate insieme alla possibilità di condividere il contenuto dei loro schermi durante una videochiamata, precedentemente annunciata con l’aggiornamento di WhatsApp beta per Windows 2.2322.1.0. Inoltre, alcuni beta tester possono finalmente vedere i messaggi video dopo aver installato l’ultimo aggiornamento dell’app. Dopo aver reso obsoleta la precedente app WhatsApp Desktop (quella costruita con il framework Electron), introdurre la possibilità di partecipare a videochiamate con fino a 32 persone sembra una grande decisione.

Nelle prossime settimane, WhatsApp aggiungerà nuove funzionalità che erano già disponibili nella precedente applicazione desktop o che erano state progettate per essere rilasciate in futuro. La possibilità di effettuare videochiamate con fino a 32 persone è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows rilasciato sul Microsoft Store. Se non vedi questo aggiornamento sul Microsoft Store, sappi che sarà distribuito a più utenti nei prossimi giorni.

Passiamo ora all’avvertimento. Se ricevi un messaggio che ti invita a scaricare WhatsApp Pink, una presunta versione personalizzata dell’app con una grafica rosa, stanne alla larga. Si tratta infatti di una truffa che mira a rubare i tuoi dati personali e a infettare il tuo smartphone con un malware. WhatsApp Pink non è una versione ufficiale dell’app, ma un’applicazione malevola che si spaccia per WhatsApp e che chiede l’accesso alle tue notifiche, ai tuoi contatti e alle tue foto. Se concedi questi permessi, l’app può inviare messaggi ai tuoi contatti per diffondere la truffa e può anche nascondersi dal tuo menu delle app, rendendo difficile la sua disinstallazione.

Per evitare questa truffa, non cliccare su nessun link sospetto che ti arriva via WhatsApp o via email e non scaricare nessuna app da fonti esterne al Play Store o all’App Store. Inoltre, assicurati di avere sempre un antivirus aggiornato sul tuo smartphone e di fare il backup dei tuoi dati importanti. In conclusione, WhatsApp offre una novità interessante per gli utenti iPhone, ma richiede anche attenzione ai possibili pericoli che si nascondono nella rete. Sii sempre prudente e informato quando usi le app di messaggistica e goditi le loro funzionalità in sicurezza.