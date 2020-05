WhatsApp: buoni regalo Ikea gratis da 250 euro, ma è una truffa che ruba soldi dalla carta di credito

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Io mi continuo a meravigliare di come nel 2020 bastino due righe messe in croce per ricevere i dati di una persona, anche quelli più personali. In questo caso, ci sono almeno 4 o 5 elementi che non tornavano: 1000 buoni da 250 euro (Ikea sarebbe fallita seduta stante), l'italiano sgrammaticato, il link ad un dominio strano, e soprattutto il fatto che chiedesse la carta di credito.