WhatsApp Beta per iOS e Windows: in roll-out diverse novità grafiche

WhatsApp è un’app di messaggistica tra le più usate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. L’app si rinnova continuamente per offrire nuove funzioni e migliorare l’uso. Alcune di queste novità sono accessibili in anteprima ai beta tester, ovvero gli utenti che si registrano al programma di test di WhatsApp per provare le versioni beta dell’app prima del lancio ufficiale. In questo breve recap vediamo le ultime novità introdotte nella beta di WhatsApp per iOS, l’applicazione per iPhone e iPad, attenzionando anche una novità per l’app nativa per Windows.

Nell’articolo sull’aggiornamento beta di WhatsApp per iOS 23.10.0.76, abbiamo parlato di una nuova funzione in sviluppo: un effetto traslucido per la barra delle schede. Con questa funzione, WhatsApp ha previsto di offrire agli utenti un aspetto più moderno per l’applicazione arricchendone il design. Altri aggiornamenti riguardanti l’interfaccia utente sono stati rilevati anche durante lo sviluppo della beta di WhatsApp per l’aggiornamento iOS 23.7.0.74: in questo articolo abbiamo apprezzato un nuovo stile per diverse sezioni dell’app, con angoli arrotondati e piccoli margini attorno ai bordi.

Alcuni beta tester che hanno scaricato l’ultima versione WhatsApp beta per iOS 23.13.0.70 dall’app TestFlight possono sperimentare delle funzionalità che rendono più gradevole l’aspetto dell’app. Come mostrato nello screenshot pubblicato da WABetaInfo sul proprio sito web informativo, ci sono alcune novità riguardanti vari componenti dell’interfaccia grafica. In primo luogo, la barra delle tab e la barra di navigazione hanno ora un effetto trasparente che ricorda lo stile di una delle build precedenti di WhatsApp uscite per iOS 7, ma questa è una versione ottimizzata. L’effetto trasparente è stato molto apprezzato dagli utenti. Tuttavia, per ragioni sconosciute, WhatsApp ha scelto di rimuovere questo effetto.

Le tabelle all’interno di varie sezioni dell’app, come le impostazioni, le informazioni sui messaggi, la scheda delle chiamate e l’elenco dei contatti, presentano ora uno stile aggiornato, in particolare utilizzando l’ultimo stile di tabella offerto da Apple tramite le sue API. Infine, alcuni menu di azione sono stati trasformati in menu contestuali per fornire agli utenti un’interfaccia migliorata. Mentre WhatsApp sta implementando vari miglioramenti per migliorare l’interfaccia dell’app WhatsApp per Android in modo da supportare Material Design 3, WhatsApp ha anche deciso di introdurre alcuni miglioramenti per quanto riguarda l’interfaccia per l’app iOS.

Supportando le ultime funzionalità grafiche offerte da Apple, WhatsApp fornisce finalmente agli utenti un’applicazione visivamente più aggiornata, non solo in termini di nuove funzioni.

Passando alla seconda novità, per mantenere il suo successo WhatsApp sta testando nella sua versione beta per iOS una nuova interfaccia per i fogli di azione, ovvero i menu che appaiono quando si eseguono determinate azioni sull’app. Secondo il sito WABetaInfo, la nuova interfaccia per i fogli di azione è disponibile per alcuni utenti che hanno installato l’aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.13.0.71 dall’app TestFlight.

Questa interfaccia si aggiunge ad altre modifiche che WhatsApp ha introdotto nella versione precedente della beta, come un nuovo stile per diverse sezioni dell’app, con angoli arrotondati e piccoli margini attorno ai bordi, un effetto traslucido per la barra delle schede e la barra di navigazione, e alcuni menu azione convertiti in menu contestuali. La nuova interfaccia per i fogli di azione si presenta con un design più moderno e pulito, con icone più grandi e testi più leggibili. Questi fogli di azione appaiono quando si eseguono operazioni come eliminare un messaggio, silenziare una conversazione, esportare una chat o salvare i contenuti multimediali nell’app delle foto.

La nuova interfaccia mira a migliorare l’esperienza utente e a rendere più facile e intuitiva la scelta delle opzioni disponibili. Al momento non è chiaro quando questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp beta per iOS, né quando verrà rilasciata nella versione stabile dell’app. Tuttavia, si tratta di un ulteriore segnale del fatto che WhatsApp sta lavorando senza sosta per offrire ai suoi utenti un servizio sempre più efficiente e piacevole.

Terzo giro, terza novità. WhatsApp sta lavorando per migliorare la sua app desktop nativa per Windows, che sostituirà presto la versione Electron attualmente in uso. L’app nativa offre una maggiore leggerezza e velocità, oltre a nuove funzionalità come la modifica dei messaggi e la condivisione dello schermo nelle videochiamate. Tra le novità in arrivo, c’è anche il supporto agli adesivi più grandi, che rendono le conversazioni più divertenti e visive.

Questa funzione è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Windows dal Microsoft Store. Gli adesivi inviati dall’app desktop appaiono notevolmente più grandi rispetto a quelli inviati dall’app mobile. Non è necessario abilitare alcuna opzione, poiché gli adesivi verranno sempre inviati nel loro formato più grande per impostazione predefinita.

Gli adesivi sono un modo efficace per esprimere le proprie emozioni e reazioni nelle chat, soprattutto se personalizzati. Con le dimensioni maggiorate, gli adesivi possono catturare meglio l’attenzione degli interlocutori e rendere le conversazioni più coinvolgenti. Tuttavia, questa funzione è limitata all’app desktop e non si riflette sull’app mobile, dove gli adesivi appaiono ancora nelle dimensioni standard.