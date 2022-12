Waze testa la funzione che segnala le strade più pericolose

Ascolta questo articolo

Quelli attuali sono periodi di grandi cambiamenti per Waze, l’app di navigazione che trae molte delle sue funzioni dal contributo attivo della sua community, che segnala i problemi che si verificano lungo i vari percorsi intrapresi. Tale piattaforma, nata in Israele e dal 2013 di proprietà di Google, da poco è sbarcata su Android Automotive ed è stata inserita nel team Google Geo che comprende anche Google Maps, per accentuare le sinergie tra le due app e ridurre i costi.

A tali novità se n’è appena aggiunta un’altra, secondo quanto segnalato dal sito israeliano di informazione tecnologica Geektime. Si tratta dell’introduzione della funzione che permette di segnalare le strade più pericolose, in modo che l’utente adotti una qualche cautela, tipo optare per un’alternativa o continuare su una certa strada riducendo la velocità. La stima della pericolosità delle strade viene fatta in base al numero di incidenti segnalati dalla Community di Waze durante la navigazione e si traduce nella colorazione in rosso delle strade giudicate più pericolose.

In modo da informare l’utente, senza però creargli ansia, o distrarlo troppo dalla guida, la nuova funzione mostra solo un pop-up (“utilizzando i rapporti dei conducenti e il tuo percorso, potresti visualizzare avvisi per ‘Cronologia degli incidenti’ su alcune strade“) in merito alle strade pericolose intorno all’utente. Inoltre, visto che ad alcuni utenti la novità potrebbe non interessare o risultare gradita, Waze ha fatto sì che la stessa sia opzionale.

Nello specifico è possibile disattivare questa nuova funzione dalla sezione delle impostazioni relativa agli avvisi. Sempre secondo quanto reso noto da Geektime, sembra che la funzione che segnala col rosso le strade più pericolose potrebbe non essere attivata sulle strade che si percorrono di solito e frequentemente, forse partendo dall’assunto che in quei casi l’utente potrebbe già essere al corrente della pericolosità o meno di un dato tratto stradale.

A oggi tale funzione è in test in Israele e non si conosce quando verrà sperimentata anche in altri mercati: di sicuro occorrerà un periodo di rodaggio diffuso di questa miglioria prima che venga introdotta nella versione stabile dell’app di navigazione Waze.