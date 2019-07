Waze: in roll-out la stima di quanto costeranno i pedaggi autostradali

Waze, la piattaforma social di navigazione, nata in Israele ma acquisita nel 2013 da Google (che la usa quale fonte di ispirazione per GMaps), ha annunciato un nuovo round di novità, in corso di roll-out, grazie al quale i suoi utenti potranno, entro qualche giorno, sapere quanto spenderanno di pedaggi autostradali.

Già completa di suo, vista la capacità di segnalare punti di interesse, condizioni stradali, code, incidenti, prezzo del pieno, presenza di autovelox, Waze – negli ultimi tempi – non si è crogiolata sugli allori dei consensi, sempre alti, detenuti presso i propri wazers e, infatti, ha implementato diverse nuove funzioni, come un calendario per il Carpooling (auto condivisa), che aiuta gli automobilisti ad offrire o richiedere un passaggio, il supporto di Google Assistant, per non togliere le mani dal volante nel mentre si programma un itinerario, ed un player per i podcast (Castbox).

Non paga di ciò, la piattaforma di navigazione basata sul crowdsourcing (contributo degli utenti), ora, permette anche di avere una stima (e non il prezzo preciso, in quanto il tutto si basa sulle segnalazioni degli automobilisti che, non avvenendo in tempo reale, potrebbero non tener conto in modo tempestivo di un’eventuale variazione dei costi intervenuta in seguito ad una rimodulazione degli stessi) di quanto verrà a costare il passaggio per un casello autostradale, o attraverso una strada a pagamento.

In tal modo, sarà possibile scegliere di evitare tale incomodo, optando per percorsi meno diretti, ma a costo zero (opzione già presente), mettere da parte l’occorrente in vista del passaggio al check-in autostradale (onde sveltirlo) o, addirittura, confrontare vari percorsi con pedaggi, in modo da scegliere quello che, per orario e giorno, numero di caselli, o tipo del veicolo, risulti più conveniente da intraprendere.

La nuova funzione, che informerà gli utenti di Waze (sia Android che iOS) di quanto costeranno i percorsi con pedaggi autostradali, partirà da USA e Canada (paesi in cui la distribuzione, ora già al 20% del totale, terminerà entro il 22 Luglio) e, in futuro, toccherà anche l’Europa, posto che la start-up Waze Mobile ha già confermato d’averne avviati i test sulle strade del Vecchio Continente.