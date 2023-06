Vimeo chiude le sue applicazioni per smart tv

Vimeo, con sede a New York, diventata un’entità indipendente quotata in borsa nel 2021 dopo essersi separata dal conglomerato Internet IAC di Barry Diller, ha deciso di abbandonare le sue app TV esistenti, dicendo ai clienti che potranno godere di una “migliore esperienza continua” usando le funzioni di trasmissione video al loro posto.

La compagnia smetterà di supportare Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Fire TV Stick e Roku dal 27 giugno 2023. “Questo significa che le app TV saranno rimosse dagli app store e non rilasceremo nuove versioni, aggiornamenti di sicurezza od offriremo assistenza tecnica per le app TV”, dice Vimeo in un avviso sul suo sito di assistenza. Qual è la ragione di questa scelta di Vimeo? Il messaggio sul sito di assistenza clienti fa un po’ di chiarezza in merito.

“A volte, ritiriamo prodotti e funzionalità legacy che non soddisfano più i nostri standard. Pensiamo che i nostri utenti che vogliono guardare i video di Vimeo avranno un’esperienza continua migliore trasmettendo tramite la nostra app mobile, permettendo ai clienti di vedere i contenuti di Vimeo sulla loro TV“.

I video di Vimeo possono essere guardati su TV connesse a Internet usando le app iOS e Android di Vimeo (o un browser Web supportato) per trasmetterli tramite Apple AirPlay e Google Chromecast a televisori compatibili. La compagnia ha precisato che la modifica non riguarda le app con marchio disponibili per i venditori Vimeo OTT Enterprise.

Vimeo, che ha dichiarato alla fine del primo trimestre di avere circa 1,5 milioni di abbonati self-service e add-on e 2.500 abbonati Vimeo Enterprise, ha lanciato le sue app per Apple TV, Android TV e Roku nel 2016. “Oggi, Vimeo non è solo una destinazione di visualizzazione“, dice la compagnia nell’avviso. “È una piattaforma di esperienza video completa che offre a professionisti creativi, aziende e organizzazioni tutto quello che serve per creare e vendere video incredibili e di alta qualità“.