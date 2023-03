Ufficiale Apple Music Classical: la musica colta sbarca sugli iPhone

Non proprio a sorpresa, visto che l’esordio era atteso da tempo (almeno dallo scorso 2022), ha fatto il suo esordio la nuova applicazione Apple Music Classical, che offre l’ascolto e informazioni in tema di musica classica, anche in alta qualità e senza perdita di dettagli. L’app può essere prenotata sull’App Store e, al momento della disponibilità, dal 28 Marzo, il download avverrà in automatico, ma ad una condizione.

Per utilizzare Apple Music Classical, infatti, non va bene possedere il piano Apple Music Voice, ma va ottenuto l’abbonamento ai diversi piani Apple One, Famiglia Individuale, o Studenti. A questo punto si potrà accedere alla nuova piattaforma basata sul know how dell’acquisita (nel 2021) Primephonic. Nello specifico, l’utente avrà a disposizione non solo album esclusivi e playlist curate dalla redazione ma anche un bouquet di oltre 5 milioni di brani di musica classica.

Ci saranno esclusive by Apple, grazie alla collaborazione con “alcune delle istituzioni più prestigiose al mondo” ed a esponenti di spicco del settore della musica classica, ms anche brani sia classici che nuove uscite.

L’utente potrà ascoltarli in alta qualità, sino all’Hi-RES Loseless da 192 kHz/24 bit, e potrà sfruttare su migliaia di composizioni anche il supporto all’audio spaziale ed al Dolby Atmos. Via AirPlay, ovviamente, sarà possibile lo stream sui dispositivi senza fili compatibili con tale protocollo. Nell’installare l’app Apple Music Classical, quest’ultima sarà supportata su ogni modello di iPhone che abbia una versione di iOS a partire dalla release 15.4.

La ricerca di specifiche registrazioni avverrà istantaneamente, operando per criteri come direttore o direttrice d’orchestra, compositore o compositrice, numero di catalogo od opera. Grazie ai completi metadati, si potrà essere sempre sicuri di chi o cosa si stia ascoltando e non mancherà un approccio di tipo didattico, potendo imparare qualcosa nel mentre si ascolta grazie ad approfondite descrizioni e guide delle opere ed alle complete biografie di autori e compositori.