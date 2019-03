Twitter lavora alla funzione che permetterà di iscriversi alle conversazioni di proprio interesse

Indubbiamente, una delle maggiori virtù di Twitter è la rapidità con la quale il social del canarino azzurro permette di condividere pensieri, da 280 caratteri, in tempo reale, su ogni elemento del quotidiano. Peccato che un’analoga semplicità, almeno per ora, non sia presente anche nel seguire le discussioni.

Qualche giorno fa, Twitter ha pubblicato, a partire dall’ecosistema iOS, una mini applicazione, Twttr, che permetterà di sperimentare un nuovo layout, più funzionale, per organizzare le conversazioni, conferendo a queste ultime diversi colori e rientri. Sempre con la finalità di semplificare il seguire i complessi botta e risposta su Twitter, potrebbe, però, arrivare anche un’ulteriore implementazione.

L’analista del codice, Jane Manchun Wong (@wongmjane), dopo aver decompilato la sua ultima versione di Twitter, ha scoperto come il team di Jack Dorsey stia lavorando ad un tool in-app chiamato “Iscriviti alla conversazione”: cambiando qualche valore nelle stringhe di codice, e ricompilando il tutto in un pacchetto APK, il funzionamento della novità è apparso presto chiaro.

In pratica, tippando sul pulsante menzionato, l’utente verrà iscritto ad una data conversazione, e riceverà delle notifiche ogni volta che la stessa riceverà delle risposte: in questo modo, le conversazioni saranno bonificate di tutti coloro che vi partecipavano pur non avendo niente di significativo da aggiungere, perché magari semplicemente interessati a rimanere informati su ciò che in una data discussione veniva detto.

Inoltre, a favore degli utenti passivi, ovvero di coloro che si limitano a consultare Twitter per informarsi, sarà possibile selezionare meglio ciò che si intende davvero seguire, non rimanendo ancorati a discussioni alle quali si era semplicemente partecipato con una risposta.

Twitter, tramite uno dei suoi tanti account ufficiali (Twitter Comms, @TwitterComms), ha confermato di essere al lavoro sulla funzionalità che permetterà di iscriversi alle conversazioni, sottolineando come ciò sia dovuto al proprio impegno costante nel rendere la piattaforma “più colloquiale“.