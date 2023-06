Twitch lancia le etichette di classificazione dei contenuti per lo streaming

Twitch introduce le etichette di classificazione dei contenuti per aiutare i creatori e gli spettatori a trovare lo streaming più adatto alle loro preferenze. Si tratta di un nuovo sistema che permette di aggiungere delle informazioni aggiuntive al titolo, alla categoria e ai tag dello stream, per indicare il tipo di contenuto, il livello di abilità, il tono e lo stile della trasmissione.

Le etichette di classificazione dei contenuti sono suddivise in quattro categorie: contenuto, abilità, tono e stile. Ogni categoria ha diverse opzioni tra cui scegliere, che possono essere combinate tra loro per creare una descrizione più accurata e personalizzata dello stream. Ad esempio, un creatore può usare le etichette “Contenuto: Gameplay”, “Abilità: Principiante”, “Tono: Rilassato” e “Stile: Tutorial” per indicare che sta facendo uno stream di un videogioco che non conosce bene, in modo tranquillo e spiegando i passaggi ai suoi spettatori.

Le etichette di classificazione dei contenuti sono opzionali e possono essere aggiunte o modificate in qualsiasi momento dal creatore tramite il pannello di controllo dello stream. Twitch raccomanda di usare le etichette in modo onesto e coerente, per facilitare la scoperta dei propri contenuti e per rispettare le aspettative degli spettatori.

Le etichette non sostituiscono le regole della community di Twitch, che devono essere sempre seguite.Il nuovo sistema è stato introdotto da Twitch il 20 giugno 2023, dopo aver raccolto il feedback dei creatori e degli spettatori attraverso dei sondaggi e dei test. Twitch ha dichiarato di voler offrire più strumenti per aiutare i creatori a esprimere la propria personalità e il proprio stile, e per aiutare gli spettatori a trovare lo streaming che fa per loro, tra le milioni di ore di contenuti disponibili ogni giorno sulla piattaforma.

Le etichette di classificazione dei contenuti sono già disponibili per tutti i creatori e gli spettatori di Twitch, in diverse lingue tra cui l’italiano. Per saperne di più, è possibile consultare il blog ufficiale di Twitch o la pagina dedicata sul centro assistenza.