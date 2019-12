TIM Music diventa compatibile con Alexa, al pari di Spotify ed Amazon Music

In questi ultimi periodi abbiamo ben potuto apprezzare l’utilità rappresentata dagli assistenti virtuali. Essi, mediante il solo controllo dato dalla nostra voce, permettono lo svolgimento delle azioni più disparate come impostare una sveglia, essere a conoscenza delle informazioni meteorologiche e molto altro ancora. Multinazionali come Apple, Google e Amazon investono continuamente in questi servizi, integrandoli con funzioni sempre diverse e utili all’utente finale.

Un assistente virtuale come Alexa, per esempio, permette di controllare anche la musica del proprio servizio di streaming permettendo la scelta di un determinato brano e varie funzioni come lo ‘skip’ al brano successivo o l’arresto della riproduzione. Al momento, queste funzionalità erano precluse solo ad Amazon Music, Apple Music e Spotify, ma sembra che si sia aggiunto un concorrente.

TIM Music sbarca su Alexa con tutte le funzionalità smart

Come abbiamo appena annunciato, è ufficiale: TIM Music sbarca ufficialmente su Amazon Alexa. Proprio come accade per gli attuali concorrenti del servizio di musica in streaming, sarà possibile gestire la riproduzione dei brani direttamente tramite l’assistente virtuale. Sarà possibile, ad esempio, chiedere di riprodurre brani o album specifici, oltre che playlist personalizzate dell’utente.

Tra le altre funzioni disponibili possiamo citare l’ascolto multistanza (nel caso in cui abbiate più dispositivi compatibili, come gli Echo) e l’impostazione di sveglie personalizzate, sempre facendo uso di TIM Music. Insomma, si tratta di una novità non da poco e che potrà essere accolta di buon grado dagli attuali utenti.

Nel frattempo, TIM ha pensato a una promo natalizia

Ci teniamo a ricordare che, nel corso delle festività, TIM ha pensato di proporre alcune iniziative interessanti che riguardano proprio TIM Music. Nello specifico, citiamo la promo TIM Music & Giga: si tratta di un pacchetto comprendente un abbonamento a TIM Music Platinum e 3 Giga di traffico dati aggiuntivo da integrare sulla propria SIM mobile. Questo piano è offerto a un prezzo promozionale pari a 2,99 euro al mese ma è valido fino al 15 Gennaio 2020, ultimo giorno di validità della promozione.

Ricordiamo, infine, che TIM Music Platinum è un servizio aperto a tutti i clienti di qualunque operatore telefonico, senza che occorra essere un cliente dell’omonimo gestore.