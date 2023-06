TikTok sfida Amazon e Shein con la nuova funzione di shopping in-app

TikTok, la popolare app di video brevi, sta lanciando una nuova iniziativa di e-commerce per consentire ai suoi utenti di scoprire e acquistare prodotti direttamente dall’app. La funzione, chiamata TikTok Shop, è stata annunciata il 22 giugno 2023 e sarà disponibile in alcuni mercati selezionati, tra cui il Brasile, l’India e il Regno Unito.

TikTok Shop si propone di trasformare l’intrattenimento in esperienze di acquisto, sfruttando la cultura dello shopping che ruota attorno ai consigli della community su prodotti, ricette, eventi e altro ancora. TikTok Shop offre tre modi nativi per fare shopping: live shopping, video shoppable e vetrina di prodotti.Il live shopping consente agli utenti di acquistare direttamente da una trasmissione in diretta toccando i prodotti in evidenza o sfogliando l’icona del carrello della spesa.

I video shoppable consentono agli utenti di acquistare direttamente da un video in-feed toccando il link del prodotto e l’icona del carrello della spesa. La vetrina di prodotti consente agli utenti di accedere ai prodotti all’interno dell’app dal profilo di un marchio o di un creatore.TikTok Shop si rivolge sia ai venditori che ai creatori, offrendo loro strumenti per mostrare e vendere i loro prodotti alla community di TikTok.

I venditori possono accedere a campagne e strumenti di promozione sulla piattaforma TikTok Shop, nonché a una collaborazione diretta con i creatori tramite il programma di affiliazione. I creatori possono selezionare e aggiungere i loro prodotti nei loro video in-feed e live e iniziare a vendere e monitorare le prestazioni con pochi tocchi. Possono anche guadagnare una commissione di affiliazione dai prodotti promossi nei loro contenuti e contattare direttamente i marchi per richiedere l’accesso a prodotti gratuiti da promuovere.TikTok Shop rappresenta una sfida per i giganti dell’e-commerce come Amazon e Shein, che dominano il mercato online con le loro offerte di prodotti a basso costo e spedizione rapida.

TikTok Shop punta a differenziarsi offrendo una maggiore interazione tra venditori e acquirenti, una maggiore personalizzazione basata sugli interessi degli utenti e una maggiore influenza dei creatori sulle decisioni di acquisto.TikTok Shop si basa sul successo delle precedenti iniziative di e-commerce di TikTok, come il lancio della funzione “Shop Now” nel 2020, che permetteva ai marchi di inserire link ai loro siti web nei loro video sponsorizzati, e la partnership con Shopify nel 2021, che permetteva ai commercianti Shopify di creare e gestire campagne pubblicitarie su TikTok.

TikTok Shop è l’ultima mossa di TikTok per espandere la sua offerta al di là dei video brevi e diventare una piattaforma più completa per i suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. TikTok ha anche lanciato recentemente altre funzioni come TikTok Music, TikTok Gaming e TikTok Education per diversificare i suoi contenuti e attrarre nuovi segmenti di pubblico. TikTok Shop è una prova del potenziale dell’e-commerce sociale, che combina intrattenimento, community e commercio in un’unica esperienza. Con la sua crescente popolarità e influenza, TikTok potrebbe diventare il prossimo leader dell’e-commerce online.