TikTok Now saluta gli utenti: il social dei selfie spontanei non decolla

TikTok Now ha avuto vita breve: inaugurato a settembre 2022, il social chiude ora i battenti. ByteDance, la società proprietaria di TikTok, ha avvisato gli utenti con un messaggio, motivando la decisione in un aggiornamento dell’esperienza di TikTok.

Non viene tuttavia menzionata la data a partire dalla quale il servizio non sarà più effettivamente disponibile. TikTok Now era un social network basato su foto e video spontanei, scattati o registrati senza preavviso e condivisi con gli amici entro due minuti. L’obiettivo era quello di mostrare la propria vita reale, senza filtri o ritocchi, e di sfidarsi a vicenda a essere autentici e creativi. TikTok Now era nato come una copia di BeReal, un’app lanciata a maggio 2022 e che funzionava con lo stesso principio.

BeReal era stata definita come il “clone di Murder“, il controverso social network basato su video anonimi e sfide spesso pericolose o illegali. ByteDance aveva lanciato TikTok Now in diversi Paesi, sia come app indipendente che come funzione integrata nell’app principale di TikTok.

In alcuni mercati, come gli Stati Uniti, TikTok Now era disponibile solo all’interno di TikTok. Il social aveva avuto un grande successo iniziale: dopo pochi giorni era entrato nella top 10 delle app social più scaricate in 39 Paesi. Tuttavia, il suo appeal si è rapidamente esaurito, seguendo la stessa sorte di BeReal. Entrambe le app hanno visto un drastico calo degli utenti attivi giornalieri, passando da milioni a poche migliaia. Secondo alcune fonti citate dal New York Times, gli utenti di BeReal sarebbero crollati dai 15 milioni di ottobre 2022 ai 6 milioni di marzo 2023.

TikTok Now non ha diffuso i dati ufficiali sul suo traffico, ma secondo il sito The Verge, l’app aveva una media di 10 mila utenti al giorno a giugno 2023.La chiusura di TikTok Now e BeReal dimostra che non è facile replicare il successo di TikTok, il social network più popolare del momento, con oltre 2 miliardi di utenti nel mondo. TikTok si basa su video brevi e divertenti, accompagnati da musica e effetti speciali, che permettono agli utenti di esprimere la loro personalità e creatività. TikTok offre anche una vasta gamma di contenuti, da quelli umoristici a quelli educativi, da quelli musicali a quelli sportivi. TikTok Now e BeReal, invece, puntavano sulla spontaneità e sull’autenticità, ma forse non erano abbastanza coinvolgenti e vari per mantenere l’interesse degli utenti.

Inoltre, entrambe le app potevano essere viste come una violazione della privacy e della sicurezza degli utenti, che dovevano mostrare il proprio volto e il proprio ambiente senza poter scegliere quando e come farlo. ByteDance ha dichiarato che continuerà a lavorare per migliorare l’esperienza di TikTok e per creare nuove opportunità per i suoi utenti. Per ora, gli utenti di TikTok Now possono salvare i loro video prima che vengano cancellati definitivamente.