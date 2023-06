TikTok lancia il nuovo Music Hub per scoprire nuove canzoni e artisti

TikTok è diventata una delle piattaforme più popolari per la scoperta musicale, grazie alla sua capacità di far diventare virali brani e artisti di ogni genere e provenienza. Per rendere ancora più facile per gli amanti della musica trovare contenuti interessanti su TikTok, l’app ha annunciato il suo nuovo Music Hub, disponibile per gli utenti del Regno Unito. Il Music Hub è una sezione dedicata alla musica all’interno dell’app, che include le canzoni, le tendenze, i video, le playlist e gli artisti che stanno facendo parlare di sé su TikTok.

Il Music Hub viene aggiornato settimanalmente con campagne degli artisti, nuovi arrivati, sfide con hashtag e TikTok LIVE, che spaziano sia tra i talenti emergenti che quelli affermati. Il Music Hub è anche interattivo, in quanto permette agli utenti di votare per la loro canzone preferita ogni settimana.

Tra le canzoni presenti nel Music Hub questa settimana ci sono UCKERS di Shy Girl e Slumber Party (feat. Princess Nokia) di Ashnikko, che stanno diventando virali come colonne sonore per trasformazioni creative di make-up. C’è anche Serotonin di Girl in Red, che ha fatto una speciale performance live sul suo account TikTok il 10 marzo come parte della campagna paneuropea della piattaforma per la Giornata Internazionale della Donna #WeAreHere.

Il Music Hub include anche video popolari con l’hashtag #WeAreHere da parte della leggendaria Bonnie Tyler e Dua Lipa, che ha avuto il catalogo di artisti britannici più popolare per le creazioni di video nel 2020. Inoltre, collega alle playlist di TikTok per la Giornata Internazionale della Donna, con Ashnikko, Christine and the Queens, Little Mix, Ms Banks, Nina Nesbitt e Shania Twain che hanno curato playlist per mettere in evidenza le donne artiste ispiratrici tra diversi generi e geografie.

Il Music Hub è l’ultima iniziativa di TikTok per aiutare a guidare la scoperta musicale e connettere il pubblico con nuovi artisti e generi. Nel 2020, oltre 70 artisti che sono diventati virali per la prima volta su TikTok hanno firmato contratti discografici importanti, e 10 canzoni di tendenza su TikTok hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche ufficiali del Regno Unito. Gli utenti possono accedere al Music Hub tramite la pagina Scopri, oppure verranno indirizzati al Music Hub quando cercano contenuti musicali sull’app. Se si è nuovi presso TikTok e si vuole scoprire tutte queste incredibili tracce e artisti, partecipare non potrebbe essere più facile: basta scaricare gratuitamente l’app tramite l’Apple App Store, Google Play o Amazon.