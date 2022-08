Telegram update: più privacy, tanta espressività a suon di emoji e GIF, Telegram Premium regalabile

Ascolta questo articolo

Nel ricordare il varo dell’abbonamento Premium, e nel celebrare il raggiungimento – quest’estate – di 700 milioni di utenti attivi, la messaggistica istantanea russa Telegram ha annunciato diverse novità, non tutte a tema emoji.

Partendo però da queste ultime, il team del CEO Pavel Durov ha ufficializzato una piattaforma delle emoji aperta in cui tutti potranno caricare i loro set di emoji personalizzate in favore degli utenti di Telegram Premium (che a oggi possono accedere a 10 set di emoji personalizzate, per un totale di oltre 500 emoticons). Nel mentre si sarà impegnati nello scrivere un messaggio, il pulsante Emoji prenderà il posto dell’abituale pulsante Sticker e porterà a un pannello delle emoji ripensato per consentire un più agile accesso ai propri set di emoji, ma anche per aggiungerne altri.

Tutti possono vedere le emoji animate, anche gli utenti free: queste ultime potranno essere usate tanto nelle didascalie quanto nei messaggi stessi. Il cercare l’emoji desiderata è facile visto che basta anche digitare nell’area del messaggio una stringa come :sorriso perché appaiano i risultati tratti da tutti i set della propria raccolta. Digitando invece direttamente un’emoji statica, i suggerimenti andranno a pescare nei set delle emoji animate.

Non mancano, in favore di molte delle emoji personalizzate più popolari (i soldi che prendono il volo, il fantasmino, il cuore, il party popper, la faccina stupita, sorridente, ridanciana, con gli occhi a cuore, etc), l’interattività in base alla quale, una volta condivise in una chat uno a uno, nel caso l’interlocutore le tocchi, genereranno degli effetti animati a schermo intero. Telegram ha colto l’occasione per riferire dell’implementazione, per le chat 1-a-1, di nuove emoji interattive, tra cui il trofeo e il cuore spezzato, usabili (per ora solo dagli utenti paganti) anche come Reazioni ai messaggi.

Mettendo l’iterazione iOS alla pari di quella web, desktop e Android, Telegram ha introdotto anche sugli iPhone un pannello rivisitato che assegna a sticker, GIF ed emoji delle schede separate. La sezione GIF (accessibile su iOS dal pannello degli adesivi, e su Android dall’icona Emoji), come esito del secondo round del GIF Contest della piattaforma, ora reca migliaia di GIF costituite dalle scene clou di film e serie tv molto popolari e gradite al pubblico.

In tema privacy, ma purtroppo solo in dote agli utenti di Telegram Premium, giunge forse la novità più importante di questo nuovo round di aggiornamenti di Telegram: si tratta di una nuova impostazione (nella sezione “Privacy e sicurezza”), espressa nelle opzioni Tutti, I miei contatti, Nessuno che, con le classiche eccezioni settabili (gruppi o persone che possono sempre o non possono mai), consente di stabilire chi possa inviarci videomessaggi o messaggi vocali. In merito alle persone che verranno autorizzate, Telegram, conscia che un contatto autorizzato potrebbe pur sempre spedire un vocale in un momento non opportuno, non ha mancato di ricordare la funzione integrata per convertire tali messaggi in testo.

Non meno interessante, infine, è la possibilità di regalare (col beneficio di uno sconto) 3, 6 o 12 mesi di abbonamento a Telegram Premium. Dall’app basterà tippare l’icona dei tre puntini sul profilo del beneficiario, che ne riceverà comunicazione tramite un messaggio speciale (comprensivo di una confezione regalo animata) nella chat che si sta intrattenendo con lo stesso. Lato desktop, sarà possibile regalare l’abbonamento grazie al chatbot @PremiumBot.