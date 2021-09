Telegram: update con registrazioni, emoji interattive, spunta di lettura, temi di chat

Solitamente, Telegram annuncia un maxi update in beta, con un successivo aggiornamento stabile che, dopo qualche giorno o settimana, ne recepisce le novità, a volte aggiungendo qualcosina in più. Nelle scorse ore, però, l’app del CEO Pavel Durov, reduce da un’obbligata (da Google ed Apple) censura verso un bot a sostegno dell’oppositore russo Alexei Navalny, ha distribuito un “minor update” in realtà più importante di quant’appaia a prima vista.

La release messa a disposizione da Telegram reca il numero 8.1 nell’App Store di iOS e l’8.0.1 nel Play Store del robottino verde. In ambito più sostanziale, nelle chat di gruppo arriva la spunta per l’avvenuta lettura dei propri messaggi, conservata per 7 giorni e non di più (per tutelare la privacy) che, nei gruppi più piccoli, permetterà non solo di sapere quanti abbiano letto un dato messaggio, ma anche chi siano costoro.

Le chiamate video perpetrate nelle chat di gruppo (es. per una lezione online), o i live streaming mandati in onda nei Canali (es. per un concerto), possono ora essere registrati dall’admin delle due forme di community menzionate (da poco passate, dopo un anno di lavori, da un sistema a 32 a uno a 64 bit), che, nell’accingersi a ciò con lo scopo di consentirne la fruizione anche per chi non sia stato presente in tempo reale, potranno regolare l’orientamento orizzontale o verticale della registrazione, e stabilire se la stessa debba coinvolgere anche l’elemento visivo o limitarsi al relativo audio (ottenendo, cioè, un podcast). Quanto registrato, infine, verrà caricato nei messaggi salvati.

Sul versante più intrattenitivo, Telegram ha introdotto per le chat 8 temi, allestiti in versione diurna e notturna, con tutto quel che ne consegue in termini di colori o motivi per le chat, e di baloon colorati per i messaggi.

Se ancora non fosse abbastanza, la chat app Telegram ha riferito anche di aver associato degli effetti animati ad alcune emoji (ora interattive) in modo che, inviata una icona del genere in chat, toccandola, nel caso anche l’altro utente abbia la chat attiva, si aprirà un effetto animato a schermo intero, accompagnato financo da una vibrazione dello smartphone sul quale Telegram sia in esecuzione (per i nostalgici dei trilli in stile MSN messenger).