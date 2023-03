Telegram per macOS: ufficiale la modalità di risparmio energetico

Ascolta questo articolo

Telegram aggiorna spesso, molto più spesso in verità, la sua versione mobile, rispetto a quanto faccia con quelle destinate a PC e Mac. Proprio questi ultimi, però, si sono presi una rivalsa con un aggiornamento ad hoc della nota messaggistica russa.

Una piccola premessa. Esiste la versione Desktop, che è una versione “universale”, scaricabile dal sito ufficiale su dispositivi Linux, Windows e con macOS. Questa però non è l’iterazione appena aggiornata, che corrisponde, invece, alla versione 9.4.1 per macOS, che può essere scaricata esclusivamente dall’App Store (alla pagina apps.apple.com/app/telegram/id747648890) e che è nativa per i sistemi operativi della Mela morsicata di Cupertino. Avvalendosi di quest’ultima, si hanno in dote varie migliorie.

Innanzitutto, il changelog rendiconta di avvenuti miglioramenti nelle prestazioni e di bugfix. Per il resto, all’interno delle impostazioni è apparsa la voce “modalità di risparmio energetico“.

Quest’ultima ha un toggle per attivarla o disattivarla. Attivandola si disattivano alcune funzioni della messaggistica che impegnano molto l’hardware, facendo consumare più energia. Ad esempio, si disattivano l’autoriproduzione di video e GIF, gli effetti e le animazioni delle emoji, le animazioni degli stickers, con uno stop, tra le altre cose, conferito anche alle animazioni dei menu e dell’interfaccia e uno agli effetti di sfocatura.

Per il resto, la funzione “modalità di risparmio energetico” può essere attivata, come detto, su comando o meglio manualmente, ma non solo. L’utente può anche stabilire che si attivi automaticamente, legandone l’avvio al raggiungimento di una determinata soglia di carica residua sul MacBook. Volendo, poi, è anche possibile personalizzare il funzionamento della nuova modalità di efficientamento di Telegram per macOS, stabilendo quali voci si desidera disattivare o tenere attive in regime di “modalità di risparmio energetico”.

Tale funzionalità, nata per i MacBook, può però essere usata con profitto anche sui computer Mac, in modo da rendere la messaggistica meno impegnativa dal punto di vista delle risorse necessarie, di modo che funzioni più spedita anche sui Mac con un hardware un po’ datato e/o obsoleto.