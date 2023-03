Telegram: maxi update con risparmio energetico anche lato mobile

Come WhatsApp, anche Telegram si è dedicato agli aggiornamenti, rilasciando una nuova versione che porta in dote diverse novità inedite, prima per iOS e poi presto anche su Android, volte a migliorare ancor di più l’esperienza utente.

La prima novità riguarda la modalità di risparmio energetico. Nei giorni scorsi Telegram l’ha introdotta nel suo client per macOS, aiutendo nell’uso dell’app ad esempio sui terminali più datati. Nel caso dell’uso lato mobile, invece, l’impatto riguarderà appunto anche il risparmio energetico. Nella fattispecie questo beneficio si ottiene disattivando gli effetti e le animazioni dell’app: l’utente può anche scegliere di disattivare solo alcuni effetti e non altri, e di far scattare il risparmio energetico allo scattare di una certa soglia di energia rimasta.

Il percorso per attingere a questa funzione è sempre quello che parte dalle Impostazioni, ove c’è ora la sezione Risparmio energetico che, su Android, reca impostazioni predefinita ottimizzate e su iOS introduce l’opzione in grado anche di limitare gli aggiornamenti in background.

Passando a un’altra novità rilasciata con l’ultimo update di Telegram, c’era già la funzione per regolare la velocità di riproduzione dei videomessaggi,. dei video e dei vocali: ora è possibile un maggior controllo granulare in ciò, visto che si può scegliere ogni valore compreso tra 0,2x e 2,5x. Per i video occorre portarsi sull’icona dei tre puntini e in seguito su ” Velocità di riproduzione” mentre per i vocali si deve tener premuto il pulsante 2x.

Nel caso chi si vuol invitare a un gruppo abbia disattivata l’opzione di aggiunta automatica, ora è possibile creare un messaggio con link d’invito da condividere con uno o più utenti. In questo caso il percorso da seguire parte sempre dalle Impostazioni, per poi arrivare in Privacy e sicurezza e infine nella sotto-sezione dei Gruppi e canali.

Nei piccoli gruppi, con meno di 100 partecipanti, le ricevute di lettura dei messaggi ora recano l’orario in cui sono letti i messaggi. Il supporto alle cartelle, ora su iOS e in arrivo anche su Android, migliora l’esperienza utente visto che con un semplice tocco è possibile settare come letti tutte le chat contenute in una data cartella.

La novità relativa alla traduzione per le descrizioni dei bot si sostanzia nel fatto che gli sviluppatori ora possono, adeguando la lingua, localizzare di conseguenza i loro bot. I set di stickers guadagnano un ordine di presentazione dinamico che pone in cima al pannello gli ultimi usati: volendo, è possibile disattivare questa presentazione dinamica intervendo sulle impostazioni dall’icona dell’ingranaggio. Ancora in ambito espressivo, Telegram ha rilasciato 10 nuovi set di emoji animate e rilasciato, a uso sia come reactions che come emoji, le versioni interattive di diverse icone (alieno, arrabbiato, faccina con occhiali scuri, persone che alzano le mani per dire che non sanno o non c’entrano). Dulcis in fundo, Telegram ha pure annunciato che col suo nuovo aggiornamento ha risolto oltre 400 problemi noti (eventuali altri possono essere segnalati su bugs.telegram.org/) nelle sue varie interazioni multi-piattaforma.