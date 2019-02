Telegram diventa sempre più popolare tra gli utenti e gli aggiornamenti proposti portano con sé sempre importanti novità. L’ultima riguarda la versione 5.4 arrivata su smartphone Android e iOS. Il rilascio dell’aggiornamento viene effettuato nelle varie ore della giornata, quindi è probabile che non sia arrivato già a tutti.

Questa volta ci si trova davanti a davvero tante novità e molte di esse sono davvero interessanti. Ad esempio, una riguarda la gestione di opzioni per la riproduzione dei video e del download dei contenuti multimediali. Da questa versione è disponibile l’autoplay dei video, funzione già attiva su diversi social network come Instagram e Facebook.

Telegram 5.4: le novità su Android e iOS

Con l’autoplay dei video, è possibile far partire in automatico il video ricevuto appena si apre la chat interessata, ma l’audio resterà silenzioso, finché l’utente non clicca sul video. È anche possibile attivare il download automatico dei contenuti multimediali ricevuti via chat suddividendo ed impostando dei limiti per il download. Si può scegliere di attivare il download automatico per file leggeri, medi o pesanti. Si può anche impostare manualmente una dimensione massima da rispettare.

Da oggi è anche possibile gestire contemporaneamente più account con la stessa applicazione. Nel menu del logout si possono infatti aggiungere nuovi account con nuovi codici di sicurezza, pulire la cache delle chat, e tanto altro ancora.

La novità del multiaccount però, riguarda solamente i dispositivi con sistema operativo iOS, poiché su Android era già disponibile da tempo. Bisognerà vedere se con queste novità aumenterà ulteriormente il numero di utenti attivi, che al momento sono più di 200 milioni. La strada per raggiungere WhatsApp è ancora lunga, nonostante molti utenti che utilizzano entrambi preferiscono il social russo, anziché quello di Zuckerberg. Solo con il passare del tempo si potrà vedere se l’andamento sarà ribaltato o le distanze aumenteranno.