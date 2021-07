Telegram: in beta migliorie per le chat, i messaggi video, i video e lo screen-sharing

Al contrario di quanto avviene per altre app di messaggistica istantanea anche più diffuse, Telegram è solita sorprendere i propri fan con rilasci piuttosto frequenti di novità, sia nel canale stabile che in quello beta. Quest’ultimo, nelle scorse ore, come confermato anche dai leaker di TestingCatalog, è stato appena aggiornato alla beta 7.9.0 per Android che, scaricabile da ApkMirror (o dal Play Store, se tester dell’app), porta in dote molte migliorie ai contenuti video ed alle chat.

La prima novità elargita dalla beta 7.9.0 di Telegramper Android riguarda la possibilità di regolare la velocità dei video (sia locali che in forma di link a piattaforme di streaming come YouTube) condivisi in chat: per avvalersene, basta avviare la riproduzione di uno di questi video, per entrare nel menu di overflow dai 3 puntini in alto a destra nel player. Quivi giunti, attraverso l’opzione Velocità, si potrà regolare la riproduzione dei video secondo alcuni preset, tra cui 0,2x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x.

Un’altra novità presente in Telegram 7.9.0 beta per Android riguarda i messaggi video circolari (equivalente visivo delle note audio), le cui anteprime potranno fluttuare in finestre spostabili a piacimento, dopo che si sarà effettuata la gesture dello scorrimento verso il basso o verso l’alto. Ancora all’interno delle chat, tramite il pulsante “Cancella cronologia“, arriva un’opzione che, al contrario di quanto è possibile fare oggi (max una settimana), permetterà di impostare l’autocancellamento dei messaggi scambiati sino a un mese.

Dulcis in fundo, l’ultima grande novità scovata dal leaker Alexey Shabanov nella beta 7.0.9 di Telegram per Android è una delle più attese, posto che permetterà agli utenti più esperienze condivise, ma anche operazioni di tutoring a distanza (es. per risolvere dei problemi).

Nel caso specifico, la nuova funzione riguarda il fatto che, all’interno di una chiamata o videochiamata 1 a 1, intervenendo sul secondo pulsante rotondo in basso a sinistra, si avrà la possibilità, mediante un’apposita schermata che recherà anche le voci in riferimento alla fotocamera anteriore e posteriore, di condividere lo schermo del telefono (notifiche comprese). Nel caso la novità funzioni (per ora non sempre), comparirà in alto in alto il pulsante rosso del Cast quale segnale che al destinatario è effettivamente trasmesso il display dello smartphone del chiamante.