Telegram: in beta le videochiamate su Android e macOS. Nuovo player per Android

Senza dubbio, una delle applicazioni di messaggistica più ricche di funzionalità è, allo stato attuale, Telegram che, però, sino a poco fa mancata di un’opzione quasi basilare per la concorrenza (es. Duo, Skype, WhatsApp), ovvero quella delle videochiamate, tanto one-to-one, quanto di gruppo. La lacuna in questione, però, è destinata presto a essere colmata. Nel mentre, l’app di Pavel Durov ha annunciato una novità finalmente concessa in dote ai propri utenti del client Android.

Dopo le promesse di inizio anno, Telegram ha portato anche su Android, dopo averlo fatto su iOS a fine Giugno, le videochiamate, grazie all’appena avvenuto rilascio della beta 7.0.0 (reperibile anche su AppCenter): tale release consente di avviare una videochat senza dover passare per il menu di debug, semplicemente (a patto che anche l’interlocutore abbia una versione di Telegram dalla 7.0.0 in poi) portandosi in una conversazione e facendo tip sull’icona in alto a destra dei 3 puntini.

A quel punto, tra le varie voci presenti (per la chiamata o per silenziare le notifiche, o per cancellare la cronologia della chat), è disponibile anche la voce “Video Calls” che, attivata, dà vita a un’interfaccia marginalmente differente rispetto a iOS con, però, sempre in basso le voci di gestione. Grazie a tali comandi, l’utente impegnato in una videochiamata (per ora sembrerebbe non beneficiata dalla modalità picture-in-picture), potrà switchare agilmente tra selfiecamera e postcamera, e viceversa, disattivare o riattivare il video, silenziare il microfono, e concludere la videochiamata.

Ancora nell’ambito della beta 7.0.0, Xda Developers ha riscontrato che il supporto di Telegram alle notifiche in bolla di Android 11, accennato nella beta 6.3.0, ora funziona effettivamente, previo ricorso al menu di debug, con le API Bubbles di Android 11, visualizzando le notifiche flottanti nell’area “Conversazioni” della tendina riservata alle notifiche.

Estesa la funzione delle videochiamate, sempre via beta, anche a macOS, come confermato nelle scorse ore dal leaker @alex193a (Alessandro Paluzzi), Telegram, in via ufficiale, attraverso il suo account Twitter (@telegramma), ha reso nota la messa a disposizione di un nuovo player musicale per Android, che reca nuovi icone e una “shuffle list”, ovvero un elenco espandibile di brani casuali da riprodurre.