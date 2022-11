Telegram: il maxi update introduce anche i topics per i gruppi e la trascrizione per i video

Ascolta questo articolo

Scusandosi per il ritardo del nuovo maxi update, dovuto al fatto che Apple ha impiegato due settimane per revisionarlo prima di autorizzarlo per il suo App Store, Telegram ha annunciato il nuovo aggiornamento cumulativo, con novità che riguardano gli utenti free e quelli abbonati a Telegram Premium.

Innanzitutto, per migliorare la fruizione dei gruppi numerosi, in quelli che hanno da 200 membri in su arrivano i topics, o argomenti, ovvero la possibilità di creare ambienti di discussione più piccoli, focalizzati su particolari temi, che funzionano come le chat normali, e quindi con messaggi fissati, sondaggi e bot. Sarà l’admin del gruppo a stabilire, a suon di permessi, chi possa creare o gestire i topics. Più avanti, assicura la piattaforma, tale funzione arriverà pure per i gruppi più piccoli.

Arrivano, poi, anche i nomi utente da collezione: quest’ultimi, protetti dalla blockchain proprietaria TON, potranno essere comprati, venduti, collezionati su una piattaforma gestita da Fragment ma, per il resto, funzioneranno come gli username normali. con link username.t.me e t.me/username utilizzabili all’esterno di Telegram, e saranno capaci di apparire nei risultati di ricerca. Come differenze rispetto ai nomi utenti normali, vi sarà che non se ne perderà al proprietà nel caso si cambi username, e la loro lunghezza dovrà essere inferiore ai 5 caratteri.

A inizio 2022, è stata introdotta la funzione che permette, agli abbonati a Telegram Premium, di trascrivere in testo i messaggi audio: ora, la stessa funzione, sempre per gli abbonati, supporta anche il parlato nei video, per quando non si ha l’opportunità di tenere l’audio acceso. Sempre gli abbonati potranno disporre, da usarsi in didascalie, messaggi e stati, di 12 nuovi pacchetti di adesivi, compresi quelli per Halloween con fantasma e zucca.

Il maxi update di Telegram introduce anche tre reazioni ulteriori e 4 inedite emoji interattive con i canonici effetti a schermo intero: per quando si sta caricano i messaggi nel Canale o Gruppo arriva una nuova animazione che mostra dei nuovi segnaposto mentre, quando si tocca il numero di telefono sul profilo di utente, apparirà un menu con varie opzioni di chiamata. Quando si scorre verso sinistra per rispondere, vi sarà una nuova animazione.

Su iOS giunge una miglioria per il tema scuro, con un effetto di sfocatura quando si scrolla nella lista delle chat o nelle chat e colori più bilanciati. Su Android quando si ridimensiona il testo di una chat dalle sue impostazioni, le scelte fatte coinvolgono ora anche il testo delle intestazioni delle risposte e delle anteprime dei collegamenti, etc.