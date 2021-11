Telegram a valanga con tante novità per la versione X

Nel 2018, la messaggistica russa Telegram varò una versione sperimentale della sua chat app, Telegram X, messa a disposizione prima di iOS e poi di Android: nelle scorse ore, proprio quest’ultima ha ricevuto un nuovo aggiornamento stabile, che l’ha portata alla release 0.24.2.1471, carica di un notevole numero di novità.

Premessa la facoltà di accordare il tema della messaggistica, secondo un’interfaccia chiara o scura che segua la scelta di sistema, in relazione invece alle notifiche, ora è possibile scegliere da quali account (corrente, tutti, selezionati) riceverle e, in più, nel caso delle chat da utenti sconosciuti, è apparsa l’opzione per archiviarle o silenziarle in automatico. In merito alle chat, nel relativo elenco hanno fatto la loro comparsa dei contatori animati per le chat non lette: c’è inoltre il supporto alle OpenMoji ed alle Emoji 13.1, un caricamento e uno scorrimento più fluido per le chat e, nel caso si condividano link verso siti esterni (tra cui Spotify, YouTube, Twitch e Vimeo), ora sono presenti anteprime in-app.

Passando agli inviti, quelli ai Canali privati recano una pratica anteprima per curiosarvi senza dovercisi prima iscrivere: grazie agli Invite Links 2.0, diventa poi possibile selezionare quanti possano sfruttare il link d’invito per l’accesso, e settare una validità temporale per lo stesso. Anche gli accessi tramite QR hanno ricevuto dei miglioramenti.

Anche la condivisione dei file ha ricevuto non pochi miglioramenti: ora è possibile inviare in un unico messaggio sino a 10 audio o file e, con un unico tocco, si possono salvare interi album o gruppi di file multimediali. Telegram X 0.24.2.1471 supporta, inoltre, il download e l’upload dei file sino a 2 GB. Nell’inviare un video, è possibile stabilire la qualità (anche originale, previa pressione prolungata sul tasto invio) alla quale spedire il video, beneficiando pure di aggiuntive opzioni di ritaglio.

Gli amministratori, che ora possono anche essere anonimi, hanno ereditato migliori statistiche per Canali e Gruppi, possono cedere la proprietà di bot, Canali e Gruppi, stabilire l’auto eliminazione dei messaggi dei membri o settare (Slow Mode) un minimo lasso di tempo che debba intercorrere tra un messaggio e l’altro.